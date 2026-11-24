Közös koszorúzás Zelenszkijjel az ungvári temetőben: Magyar Péter egy szót sem ejtett a lényegről
Kárpátalján találkozott a magyar kormányfő és az ukrán elnök kedden. A magyar kormányfő úgy fogalmazott, hogy új fejezet kezdődik a két ország viszonyában. A felek arról nem beszéltek, hogy a tervezett uniós hitelfelvétel ügyében mi a magyar álláspont, bár egy nappal korábban Magyarország zöld utat adott, hogy Ukrajna megnyithasson fejezeteket az EU-integrációs tárgyalásait elősegítendő.
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