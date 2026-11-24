A janicsárképzőzés is kiváltotta a hallgatók felháborodását

A konfliktus nem kizárólag az intézmény jövőjéről szól. A hallgatók korábban többször is sérelmezték azokat a politikusi kijelentéseket, amelyekkel szerintük méltatlanul minősítették a tanárképző kart és annak oktatóit. Az intézményre a korábbi közéleti vitákban a „janicsárképző” kifejezést is használták, az oktatókat pedig szakmaiatlannak nevezték.

A hallgatók szerint ezek a megnyilvánulások nem tükrözik az egyetemen folyó oktatás valóságát, és különösen bántónak tartják, hogy miközben az intézményben tanuló diákok és oktatók mindennapi munkájáról érdemi egyeztetés sem zajlik, addig a nyilvánosságban már megszületnek az intézmény jövőjét meghatározó kijelentések.

A hallgatók november 6-án már demonstráltak a Miniszterelnökség Alkotmány utcai épülete előtt. Akkor több mint száz egyetemista és oktató jelent meg a megmozduláson, amelyen egyértelművé tették: nem szeretnék, ha a fejük felett döntenének a jövőjükről. A tiltakozók elsősorban közvetlen párbeszédet követeltek az oktatási tárca vezetésével, és azt szerették volna elérni, hogy Lannert Judit személyesen is megismerje az intézményben folyó munkát.

A demonstráció egyik felszólalója akkor úgy fogalmazott, méltatlannak tartják, hogy a jövőjükről kiszivárgott cikkekből és folyosói pletykákból kell értesülniük. A szervezők arra is figyelmeztettek, hogy a következő hetekben és hónapokban nem dönthetnek a hallgatók feje fölött.

Több ezren álltak a hallgatók mellé

Az ügyben indított aláírásgyűjtés is folytatódik. A kezdeményezés november 20-i állás szerint már több mint háromezer támogatót tudhat maga mögött. A hallgatók követelése tehát nem korlátozódik az egyetemi közösségre: az aláírásgyűjtés is jelzi, hogy az intézmény sorsának kérdése szélesebb nyilvánosságot kapott.