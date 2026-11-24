A Nemeskürty István Tanárképző Kar ugyanis a tanulmányi és szociális juttatások mellett havi 150 ezer forintos Nemeskürty-ösztöndíjat is biztosít a hallgatóknak. Egy másik intézménybe történő áthelyezés így nem feltétlenül jelentene számukra azonos feltételeket, az esetleges többletköltségek pedig a családokat is megterhelhetik.
Ismét utcára vonulnak az NKE tanárjelöltjei, továbbra sem kaptak választ Lannert Juditéktól
November 25-én ismét demonstrálnak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Nemeskürty István Tanárképző Karának hallgatói. Az egyetemisták továbbra is ragaszkodnak ahhoz, hogy jelenlegi intézményükben, a felvételükkor vállalt feltételek mellett fejezhessék be tanulmányaikat. Hiába a korábbi miniszteri ígéret és az első tiltakozás, a hallgatók szerint az oktatási tárca mindeddig nem kezdett velük érdemi párbeszédet.
A janicsárképzőzés is kiváltotta a hallgatók felháborodását
A konfliktus nem kizárólag az intézmény jövőjéről szól. A hallgatók korábban többször is sérelmezték azokat a politikusi kijelentéseket, amelyekkel szerintük méltatlanul minősítették a tanárképző kart és annak oktatóit. Az intézményre a korábbi közéleti vitákban a „janicsárképző” kifejezést is használták, az oktatókat pedig szakmaiatlannak nevezték.
A hallgatók szerint ezek a megnyilvánulások nem tükrözik az egyetemen folyó oktatás valóságát, és különösen bántónak tartják, hogy miközben az intézményben tanuló diákok és oktatók mindennapi munkájáról érdemi egyeztetés sem zajlik, addig a nyilvánosságban már megszületnek az intézmény jövőjét meghatározó kijelentések.
A hallgatók november 6-án már demonstráltak a Miniszterelnökség Alkotmány utcai épülete előtt. Akkor több mint száz egyetemista és oktató jelent meg a megmozduláson, amelyen egyértelművé tették: nem szeretnék, ha a fejük felett döntenének a jövőjükről. A tiltakozók elsősorban közvetlen párbeszédet követeltek az oktatási tárca vezetésével, és azt szerették volna elérni, hogy Lannert Judit személyesen is megismerje az intézményben folyó munkát.
A demonstráció egyik felszólalója akkor úgy fogalmazott, méltatlannak tartják, hogy a jövőjükről kiszivárgott cikkekből és folyosói pletykákból kell értesülniük. A szervezők arra is figyelmeztettek, hogy a következő hetekben és hónapokban nem dönthetnek a hallgatók feje fölött.
Több ezren álltak a hallgatók mellé
Az ügyben indított aláírásgyűjtés is folytatódik. A kezdeményezés november 20-i állás szerint már több mint háromezer támogatót tudhat maga mögött. A hallgatók követelése tehát nem korlátozódik az egyetemi közösségre: az aláírásgyűjtés is jelzi, hogy az intézmény sorsának kérdése szélesebb nyilvánosságot kapott.
A demonstrálók továbbra is egy konkrét és világos követelést fogalmaznak meg: azok a hallgatók, akiket korábban felvettek az NKE tanárképző karára, ott és azokkal a feltételekkel fejezhessék be tanulmányaikat, amelyek mellett annak idején megkezdték a képzést. Emellett azt várják, hogy a minisztérium végre ne csupán közleményeken és közvetett tájékoztatáson keresztül kommunikáljon velük, hanem kezdjen érdemi egyeztetést az érintettekkel.
Borítókép: Tüntető diákok a miniszterelnökség épülete előtt (Fotó: Katona Vanda)
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