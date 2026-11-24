A munkabeszüntetésről egyelőre nem született döntés, a felmérés elindítása azonban azt jelzi, hogy az érdekképviselet már ezt a lehetőséget is mérlegeli.
Lannert Judit szerint nem jellemző a közoktatásban, hogy elindul a tanárok agya
Lesújtó kritikát fogalmazott meg egy korábbi interjúban a hazai pedagógusok nagy részéről Lannert Judit. A jelenlegi szakminiszter még oktatásszociológusként azt mondta: "nem jellemző a normál közoktatásban, hogy a tanár agya elindul." Szerinte a pedagógusok munkájával az is probléma, hogy hiányzik a kreativitás. Ezek után érdekes, hogy miről lesz szó a szaktárca által kedd délutánra beharangozott „országos szülői értekezleten”, ahol 80 kiválasztott tanárral, diákokkal és szülővel kezdeményeznek közvetlen párbeszédet az iskolai mindennapok problémáiról.
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