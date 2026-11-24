Szinte már most halott a migrációs paktum: 1283 bevándorlót sikerült áthelyezni az unióban
Az Európai Unió országai között mindössze 1283 migráns áttelepítése történt meg az eredetileg tervezett minimális 30 ezerhez képest 2026-ban. Ez a migrációs paktum kudarcát jelzi, amelyet minden ország igyekszik megkerülni és különböző indokokkal nem teljesíteni a vállaltakat.
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