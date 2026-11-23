A szakmai bizottságok csak akkor jelentenek valódi garanciát, ha döntéseik ellenőrizhetők

Az alkotmányjogász szerint a szakmai bizottságok bevonása önmagában nem jelent elegendő garanciát az objektív döntéshozatalra.

Ha a testületek véleménye nem kötelező erejű, és az államtitkárság szabadon eltérhet az ajánlásaiktól, akkor hiányozhatnak a politikai vagy személyes befolyás érvényesülését kizáró intézményi biztosítékok.

Ifjabb Lomnici Zoltán szerint ehhez előre közzétett, részletes szempontrendszerre, a bizottsági javaslatok dokumentálására, az esetleges eltérések írásbeli indokolására, valamint a tagok összeférhetetlenségi nyilatkozatainak nyilvánosságára lenne szükség. A szakértő hangsúlyozta: a bizottsági rangsoroknak, pontozásoknak és jegyzőkönyveknek is megismerhetőnek kellene lenniük. Ha ezek a garanciák hiányoznak, a szakmai testületek szerepe könnyen formálissá válhat, miközben a tényleges döntés az államtitkárság kezében marad.

A személyi összeférhetetlenség kérdése szintén különös jelentőséget kap a korábbi sajtóbeszámolók fényében. A Magyar Nemzet korábban arról írt, hogy Duda Éva, Nagy Ervin korábbi élettársa bekerült a táncművészeti szakmai bizottságba, miközben a koreográfus érdekeltségébe tartozó vállalkozás korábban NKA-támogatásban részesült.

Lomnici szerint ilyen előzmények mellett elemi követelmény az összeférhetetlenségi szabályok szigorú alkalmazása és annak ellenőrizhető dokumentálása, hogy a döntéshozatalban részt vevő személyeknek nem fűződik-e személyes vagy gazdasági érdekeltségük az érintett támogatásokhoz.

Az egyenlő bánásmód követelménye is sérülhet

Az alkotmányjogász szerint a nyílt pályázati lehetőség hiánya az esélyegyenlőség szempontjából is problémás lehet. Ha ugyanis a támogatásokra kizárólag azok a szervezetek tudnak jelentkezni, amelyek kapcsolatban állnak az államtitkársággal vagy előzetes egyeztetésen vesznek részt, a többi kulturális szereplő eleve eleshet a források megszerzésének lehetőségétől.

Ez az Alaptörvény XV. cikkében rögzített egyenlő bánásmód követelményével is összeütközésbe kerülhet, amennyiben a támogatási rendszer indokolatlanul tesz különbséget az összehasonlítható helyzetben lévő szervezetek között.

A szakértő szerint az előre meghatározott, nyilvános szempontrendszer hiánya a jogbiztonság követelményét is érinti. Enélkül ugyanis nem ellenőrizhető, hogy két hasonló tevékenységet végző kulturális szervezet miért részesült eltérő összegű támogatásban, vagy az egyik miért maradt ki teljesen a forráselosztásból. A kiszámíthatóság és az önkényes döntéshozatal tilalma a jogállamiság alapvető követelményei közé tartozik. A támogatási rendszer átláthatatlansága ezért nemcsak politikai, hanem alkotmányos szempontból is aggályos lehet.