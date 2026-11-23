Már a héten aláírhatja a szerződését

Kert Attila rendkívül korrektnek nevezte a kiválasztási eljárást, és zavarba ejtő érzésnek mondta, hogy „Hankiss Elemér és Gombár Csaba székét” foglalhatja el.

Az első száz napra vonatkozó vállalásairól egyelőre nem közölt részleteket, mondván, ezt az időszakot tényleges munkába állásától számítja.

Bayer Judit szerint a kiválasztás a vártnál is gördülékenyebben zajlott, a szerződés részleteiről pedig a következő napokban, hetekben állapodnak meg. A testület már közzétette Kert Attila Nemzeti közszolgálati média a digitális korban című nyertes pályázatát és a tervezett szervezeti felépítést is.