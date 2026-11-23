A kormányfő arra hivatkozott, hogy a 168 ezer pedagógusból és oktatóból mindössze mintegy háromezren tagjai az érdekképviseletnek, majd hangulatkeltéssel vádolta a szervezetet.

A PDSZ visszautasította a bírálatot, hangsúlyozva, hogy a szakszervezeti munka jelentőségét nem lehet kizárólag a taglétszám alapján megítélni. Azt is sérelmezték, hogy a PSZ-szel közösen kezdeményezett költségvetési egyeztetésre korábban nem kaptak választ a kormánytól.

A hétfői tárgyalással végül megtörtént az egyeztetés, a béremelésekkel kapcsolatos bizonytalanság azonban egyelőre nem szűnt meg. Amellett, hogy Lannert a költségvetés rendkívül feszített állapotát hangsúlyozta, konkrét új bérvállalást nem jelentett be.