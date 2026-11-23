A műsorvezető arról számolt be, édesanyja az intenzív kezelés és a rehabilitáció után már hazatérhetett. A felépülésben a családtagok mellett a szomszédok és az ismerősök is sokat segítenek. Marsi Anikó szerint az elmúlt időszak nehézségei közepette különösen sokat jelentett számára megtapasztalni az emberek figyelmességét és összefogását.

A Viszony – Marsi Anikóval című műsor második epizódja november 20-án jelent meg az Origo YouTube-csatornáján. A teljes, Bálint Antóniával készült beszélgetés itt tekinthető meg.