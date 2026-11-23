Arról egyelőre nincs információ, hogy a Magyar Hang részesülhet-e az új sajtóalap forrásaiból. A helyzet mindenesetre figyelemre méltó: a Magyar Péter hatalomra jutását saját bevallásuk szerint is segítő médiumok most éppen attól a kormánytól kaphatnak közpénzt, amelynek politikai sikeréhez hozzájárultak.
Hiába tolták Magyar Péter szekerét, most bajban van a Magyar Hang
Anyagi gondokkal küzd a Magyar Hang, amelynek munkatársai maguk is elismerték, hogy a lap jelentős szerepet játszott Magyar Péter hatalomra jutásában. Most a támogatások elapadása miatt aggódnak, miközben a Tisza-kormány milliárdos sajtóalap létrehozására készül. A pénzügyi segítség ugyanakkor a szerkesztőségi függetlenség kérdését is felvetette.
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