Arról egyelőre nincs információ, hogy a Magyar Hang részesülhet-e az új sajtóalap forrásaiból. A helyzet mindenesetre figyelemre méltó: a Magyar Péter hatalomra jutását saját bevallásuk szerint is segítő médiumok most éppen attól a kormánytól kaphatnak közpénzt, amelynek politikai sikeréhez hozzájárultak.