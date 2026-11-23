Borítókép: Hamarosan ismét fehérbe borulhat az ország (Forrás: Facebook/Budapest Városháza)
Megérkezhet az első komolyabb havazás: több országrészben is fehérbe borulhat a táj
Már a hét közepén télies fordulat jöhet Magyarország időjárásában. Egy mediterrán ciklon hatására csütörtökön több helyen havazhat, az ország északnyugati részén és az északi hegyvidékeken pedig akár összefüggő hótakaró is kialakulhat.
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