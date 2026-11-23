A filmgyártás jövője ugyancsak szóba került: egy felhasználó azt tudakolta, mikor indulhat újra a hazai filmgyártás, és lesz-e lehetőség arra, hogy a kulturális területre szánt jelentős összegekből erre a célra is jusson. A közgyűjtemények és a cirkuszművészet támogatása között is párhuzamot vontak. Egy kommentelő azt kérdezte, miért élvezhetnek egyes kulturális területek nagyobb figyelmet, mint a közgyűjtemények, egy másik pedig az állatok védelmére vonatkozó feltételeket hiányolta a cirkuszi támogatások kapcsán.

Forrás: Facebook/Nagy Ervin

A hozzászólásokban a Nemzeti Színház ügye is előkerült. Egy felhasználó azt kifogásolta, hogy szerinte még mindig nincs megnyugtató rendezése az intézmény körüli kérdéseknek, és Vidnyánszky Attila személyét is szóba hozta. Egy másik kommentelő arra emlékeztetett, hogy a Nemzeti Színház vezetőjének megbízatása 2029-ig szól.

A támogatások átláthatósága maradt a legfontosabb kérdés

A hozzászólásokból kirajzolódik, hogy a kulturális szféra szereplőit és az érdeklődőket nem csupán a támogatások összege, hanem azok elosztásának módja is foglalkoztatja. Többen arra várnak választ, hogy milyen szakmai szempontok alapján választották ki a kedvezményezetteket, és milyen lehetősége maradt azoknak a szervezeteknek, amelyek nem jutottak támogatáshoz.

A Magyar Nemzet korábbi cikkében arról is beszámolt, hogy a 2027-es költségvetési tervezet szerint az idei 12,31 milliárd forinttal szemben jövőre mindössze 7,51 milliárd forint jutna pályázati támogatásokra a kulturális ágazatban. Lapunk a támogatások odaítélésének szempontjairól, a bizottságok szerepéről és a kedvezményezettek teljes névsorának nyilvánosságra hozataláról kérdéseket küldött a kulturális tárcának, azonban mostanáig nem kaptunk választ.