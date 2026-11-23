Megint egy osztrák multi jár jól: kitúrta a Strabag a Duna Aszfaltot, csakhogy nélküle nem is nyerhetett volna
Csak alvállalkozóként vehet részt a magyar cég a K-híd felújításában.
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