Újabb közbeszerzési megbízást kapott a Swietelsky, ezúttal a Liszt Ferenc repülőtéren

A Strabag Esztergomban is nyert egy közbeszerzést. A város közigazgatási területén végzendő útépítési, útfelújítási és közműépítési munkákra vonatkozó keretmegállapodás értéke mintegy 56,3 millió forint.

A vasúti beruházásokban is jelentős szerephez jutott a Swietelsky

Az Ellenpólus korábbi cikke szerint a Swietelsky néhány hónap alatt közel 46 milliárd forint értékű vasúti felújítási munkát nyert el. A megbízások között szerepelt az Almásfüzitő és Komárom közötti vasúti szakasz átépítése, valamint a Budapest–Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony vasútvonalon a Városliget elágazás és Kőbánya-Teher közötti, mintegy 2,5 kilométeres, kétvágányú és villamosított szakasz felújítása.

Utóbbi beruházás közbeszerzése különösen nagy figyelmet kapott: a MÁV eredetileg egy magyar vállalkozást hirdetett ki győztesnek, ám a Közbeszerzési Döntőbizottság döntését követően végül a Swietelsky kapta meg a kivitelezési lehetőséget.

A portál értékelése szerint a repülőtéri és önkormányzati megbízásokkal együtt a két osztrák építőipari vállalat ismét jelentős pozíciókat szerez a magyar piacon. Az Ellenpólus ezt a 2010 előtti időszakhoz hasonlítja, amikor megítélése szerint a nagyobb hazai közbeszerzésekben is meghatározó szerep jutott a Strabagnak és a Swietelskynek.