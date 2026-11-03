Újabb közbeszerzési megbízást kapott a Swietelsky, ezúttal a Liszt Ferenc repülőtéren

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Több mint 577 millió forint értékű beruházás kivitelezésére kapott megbízást a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren az osztrák Swietelsky. A vállalat három magyar építőipari céggel versenyzett, ám azok ajánlatát a Budapest Airport nem vizsgálta meg az Ellenpólus.hu portál információi szerint. Eközben a másik osztrák építőipari nagyvállalat, a Strabag is újabb jelentős önkormányzati megbízásokhoz jutott. Az Ellenpólus szerint a két társaság a kormányváltás óta ismét meghatározó szereplővé vált a magyar közbeszerzési piacon.

Magyar Nemzet
2026. 11. 03. 9:51
Újabb közbeszerzési megbízást kapott a Swietelsky, ezúttal a Liszt Ferenc repülőtéren
Újabb milliárdos vasúti megbízás került az osztrák Swietelskyhez. Forrás: Facebook/Swietelsky

 

A Strabag is újabb önkormányzati megbízásokat kapott

A Swietelsky mellett a másik osztrák építőipari óriás, a Strabag is több újabb megbízáshoz jutott. A vállalat október végén a győri önkormányzat útkezelő szervezetétől nyert el egy több mint 706 millió forint értékű szerződést. A megbízás önkormányzati tulajdonú és kezelésű bel- és külterületi utak, kerékpárutak, járdák, valamint a hozzájuk kapcsolódó csapadékvíz-elvezető létesítmények és műtárgyak fenntartására, karbantartására, felújítására, illetve átépítésére vonatkozik.

A Strabag Esztergomban is nyert egy közbeszerzést. A város közigazgatási területén végzendő útépítési, útfelújítási és közműépítési munkákra vonatkozó keretmegállapodás értéke mintegy 56,3 millió forint.

A vasúti beruházásokban is jelentős szerephez jutott a Swietelsky

Az Ellenpólus korábbi cikke szerint a Swietelsky néhány hónap alatt közel 46 milliárd forint értékű vasúti felújítási munkát nyert el. A megbízások között szerepelt az Almásfüzitő és Komárom közötti vasúti szakasz átépítése, valamint a Budapest–Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony vasútvonalon a Városliget elágazás és Kőbánya-Teher közötti, mintegy 2,5 kilométeres, kétvágányú és villamosított szakasz felújítása.

Utóbbi beruházás közbeszerzése különösen nagy figyelmet kapott: a MÁV eredetileg egy magyar vállalkozást hirdetett ki győztesnek, ám a Közbeszerzési Döntőbizottság döntését követően végül a Swietelsky kapta meg a kivitelezési lehetőséget.

A portál értékelése szerint a repülőtéri és önkormányzati megbízásokkal együtt a két osztrák építőipari vállalat ismét jelentős pozíciókat szerez a magyar piacon. Az Ellenpólus ezt a 2010 előtti időszakhoz hasonlítja, amikor megítélése szerint a nagyobb hazai közbeszerzésekben is meghatározó szerep jutott a Strabagnak és a Swietelskynek.

 


 

közbeszerzésSwietelskyBudapest Airport

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