Elkezdődött hazánk gazdasági gyarmatosítása

Az esetleges akvizícióról, megállapodásról csak a magyar kormánnyal folytatott egyeztetés után születhet döntés. Bár a balliberális médiumok megemlítik, hogy az osztrák PORR érdeklődése mögött nem csupán Florian Kalsberger pénzügyi igazgató tűnik fel, hanem egy bizonyos Magyar István is, aki 2010 előtt a PORR több magyarországi érdekeltségét is vezette, e tekintetben azonban nem igazán mennek tovább. Holott a mostani sajtóhírek felröppenése előtt alapított magyarországi cég, a PORR Kft. igazgatója által igazgatott PORR-érdekeltségekhez olyan vitás és visszás lépések köthetőek, amiket a hazai és osztrák gazdasági versenyhivatalok mellett az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) is felvett a napirendjére.

A Magyar István által is dédelgetett PORR-féle érdekeltségek számos magyarországi infrastruktúra-beruházásban vettek részt, főként autópálya-építőként, gyakran a Vegyépszer konzorciumi partnereként. A négyes metró kivitelezésében megintcsak részt vettek.

Említésre méltó, hogy Magyar István LinkedIn-oldala szerint a Hochtief Infrastructure GmbH osztrák részlegének kirendeltségvezetője és műszaki vezetője is. A vállalat azzal került a címlapokra, hogy a kétezres években fizetésképtelenné vált Mélyépítő Budapest Kft. tulajdonosaként a magyar cég több milliárd forintos tartozást halmozott fel szerződéses partnereivel és hitelező pénzintézetével szemben.

Ahol viszont már szemmel látható a kifejezetten külföldi érdekeket szolgáló gazdasági kör tevékenysége – a magyar tulajdonú cégekkel szemben –, az az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetése körüli kérdés.

Magyar Péterék először versengő ajánlatokat kértek be, majd október 6-án 11 évvel meghosszabbították a szerződést a korábbi üzemeltetővel, az M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt.-vel, 44 milliárd forint értékben.

A koncessziós társaságot német és osztrák építőipari vállalatok alapították: a fent említett PORR Infrastructur GmbH mellett a Bilfinger Project Investments GmbH és a Swietelsky International Baugesellschaft m.b.H. A társaság új tulajdonosai 2015 decemberétől az Abeerrden Asset Amanagment, az EBRD és az Intertoll lelletk A politikai és üzleti vita középpontjában az állt, hogy a korábbi kabinethez köthető, ugyancsak Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. számára korábban magasabb ajánlati összeggel számoltak. Magyar Péterék ezt a konstrukciót nem fogadták el. Az MKIF vitatta az összehasonlítás módszerét, arra hivatkozva, hogy a két ajánlat műszaki és szolgáltatási feltételei eltértek.