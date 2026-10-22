Elkezdődött hazánk gazdasági gyarmatosítása

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Öt hónappal a Tisza-kormény felállását követően egyre többet lehet hallani arról, hogyan térhetne vissza Magyarországra az a kifejezetten külföldi érdekeket szolgáló gazdasági kör, amelyről számtalan leleplező írás született 2010 előtt, majd a fülkeforradalmat követően is.

Kiss Gergely
2026. 10. 22. 9:27
Magyar cégek hátrányban, külföldiek előnyben Forrás: NurPhoto via AFP

Az esetleges akvizícióról, megállapodásról csak a magyar kormánnyal folytatott egyeztetés után születhet döntés. Bár a balliberális médiumok megemlítik, hogy az osztrák PORR érdeklődése mögött nem csupán Florian Kalsberger pénzügyi igazgató tűnik fel, hanem egy bizonyos Magyar István is, aki 2010 előtt a PORR több magyarországi érdekeltségét is vezette, e tekintetben azonban nem igazán mennek tovább. Holott a mostani sajtóhírek felröppenése előtt alapított magyarországi cég, a PORR Kft. igazgatója által igazgatott PORR-érdekeltségekhez olyan vitás és visszás lépések köthetőek, amiket a hazai és osztrák gazdasági versenyhivatalok mellett az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) is felvett a napirendjére.

A Magyar István által is dédelgetett PORR-féle érdekeltségek számos magyarországi infrastruktúra-beruházásban vettek részt, főként autópálya-építőként, gyakran a Vegyépszer konzorciumi partnereként. A négyes metró kivitelezésében megintcsak részt vettek.

Említésre méltó, hogy Magyar István LinkedIn-oldala szerint a Hochtief Infrastructure GmbH osztrák részlegének kirendeltségvezetője és műszaki vezetője is. A vállalat azzal került a címlapokra, hogy a kétezres években fizetésképtelenné vált Mélyépítő Budapest Kft. tulajdonosaként a magyar cég több milliárd forintos tartozást halmozott fel szerződéses partnereivel és hitelező pénzintézetével szemben.

Ahol viszont már szemmel látható a kifejezetten külföldi érdekeket szolgáló gazdasági kör tevékenysége – a magyar tulajdonú cégekkel szemben –, az az M6-os autópálya Érd és Dunaújváros közötti szakaszának üzemeltetése körüli kérdés. 

Magyar Péterék először versengő ajánlatokat kértek be, majd október 6-án 11 évvel meghosszabbították a szerződést a korábbi üzemeltetővel, az M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt.-vel, 44 milliárd forint értékben.

A koncessziós társaságot német és osztrák építőipari vállalatok alapították: a fent említett PORR Infrastructur GmbH mellett a Bilfinger Project Investments GmbH és a Swietelsky International Baugesellschaft m.b.H. A társaság új tulajdonosai 2015 decemberétől az Abeerrden Asset Amanagment, az EBRD és az Intertoll lelletk A politikai és üzleti vita középpontjában az állt, hogy a korábbi kabinethez köthető, ugyancsak Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. számára korábban magasabb ajánlati összeggel számoltak. Magyar Péterék ezt a konstrukciót nem fogadták el. Az MKIF vitatta az összehasonlítás módszerét, arra hivatkozva, hogy a két ajánlat műszaki és szolgáltatási feltételei eltértek.

 

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Bánó Attila
idezojelekMagyar Péter

A tiszásokból nem lesz­nek pesti srácok

Bánó Attila avatarja

Magyar Péterék a lyukas zászló lengetésével lényegében azt üzenik, hogy ők olyanok, mint a pesti srácok, akik bátran harcoltak a diktatúra ellen. Ez az „üzenet” azonban rettentően sántít.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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