A szöveg azonban nem említette a fosszilis tüzelőanyagokat – a hőmérséklet-emelkedés fő okát – három évvel azután, hogy az országok megkötötték első és egyetlen megállapodásukat a szén-, olaj- és földgázfüggőségük csökkentéséről. Számos kis szigetország, valamint az EU is követelte, hogy a szöveg hivatkozzon a fosszilis tüzelőanyagok fokozatos csökkentésére.

A záró plenáris ülésen Oroszország kijelentette, hogy nem tud beleegyezni a fosszilis tüzelőanyagok fokozatos kivezetésébe, annak ellenére, hogy 2023-ban beleegyezett. Szaúd-Arábia a fejlett országokat hibáztatta a történelmi kibocsátásuk és a finanszírozási hajlandóság hiánya miatt.

És miközben a tárgyalók azon vitatkoztak, hogy megemlítsék-e a fosszilis tüzelőanyagokat a záródokumentumban, a világ három legnagyobb energiatermelője – Kína, az Egyesült Államok és Oroszország – több ezer mérföldnyire megállapodásra jutott az olajtermelés növeléséről.