Dér Heni a Himnuszt énekli a Fidesz kongresszusán Forrás: MW

Dér Heni a színész-aktivista NKA-támogatásait is szóba hozta. Állítása szerint Molnár tízszer annyi támogatást kapott a Nemzeti Kulturális Alaptól, mint ő, mégis éppen ő kéri számon rajta a politikai szerepvállalását. Az énekesnő azt is felvetette, hogy

ha Molnár szerint szégyen a Fidesz mellett fellépni, akkor a Hadik című filmben vállalt szerepét is meg kellene magyaráznia, hiszen annak finanszírozója nem a Tisza-kormány volt.

Végül arra emlékeztette a színészt, hogy ő maga soha nem támadta nyilvánosan, és nem is ítélné el azért, mert másként gondolkodik. Válaszát pedig egy különösen csípős mondattal zárta:

„Sajnálom Áron… igazi szeretetország TAG vagy! Csupa nagybetűvel!” Tegyük hozzá, az áthallásos szavak ellenére a Tisza-kormány kulturális és közéleti ámokfutásáról nem esett szó az RTL-es interjúban.