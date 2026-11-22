A Tiszás NoÁr szerint szégyen, hogy Dér Heni a Fidesz mellé állt
A szélsőliberális színész-aktivista, Molnár Áron NoÁr sem hagyta szó nélkül az interjút. A Tisza Párt mellett nyíltan kiálló influenszer közösségi oldalán egy korábbi, január 13-án küldött Messenger-üzenetét is közzétette, amelyben már akkor számon kérte az énekesnőt a Fidesz melletti szerepvállalása miatt.
„Szégyen, Heni. Szégyen. Beálltál a pedofilmosdató, Iványit vegzáló maffiakormány mellé. Felfoghatatlan. Óriás csalódás vagy” – írta Molnár, aki most a Jakupcsek-interjút is vállalhatatlan propagandának nevezte. Szerinte azoknak a művészeknek, akik részt vettek a Fidesz kampányában, bocsánatot kellene kérniük, és szembe kellene nézniük korábbi döntéseikkel.
Különös fordulat, hogy a Tisza-kormányt már ő maga is bírálta nemrég, amiért szerinte nem tárták fel megfelelően az NKA körüli ügyeket.