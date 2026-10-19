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Százötven milliárd forinttól esnek el a nyugdíjasok Magyar Péter kormányának döntése miatt

Molnár Áron elsírta a bánatát: rengeteget tett a hatalomváltásért, de már a Tisza-kormánnyal is gondja van

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Miközben Molnár Áron saját bevallása szerint „brutálisan nagy” szerepet játszott a Fidesz leváltásában, már a Tisza-kormányt is bírálja, amiért nem tárta fel az NKA körüli ügyeket. A színész-aktivista közpénzekkel kapcsolatos felháborodásának különös aktualitást ad, hogy korábban maga is jelentős állami támogatással készült filmekben szerepelt, volt feleségének cége pedig közel 11 millió forintot nyert az NKA pályázatain. A minisztérium mindmáig nem válaszolt lapunk kérdéseire a támogatások ügyében.

Kárpáti András
2026. 10. 19. 17:29
Molnár Áron noÁr
még egy, rövid Molnár Áron már Magyar Péteréknek is odaszúrt. Fotó: Kurucz Árpád

Ráadásul a Dadu-Art felügyelőbizottságában is érdekes személyi kapcsolatok rajzolódnak ki. A testület tagja Váczi Rozália, Nagy Ervin másik korábbi élettársa, valamint Bárdos Barnabás üzletember, aki a Legyél a Változás Egyesület székhelyét biztosítja.

Lapunk a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumot is megkereste, hogy megtudjuk: Nagy Ervin tudott-e volt élettársa vállalkozásának támogatásáról, illetve volt-e bármilyen szerepe a döntésben. A tárca azonban nem válaszolt kérdéseinkre.

Molnár Áronnak is a szemére vetették a százmilliókat

Nem Duda Éva támogatásai jelentik az egyetlen vitatott pénzügyi kérdést a színész környezetében. A Fidesz korábban azt állította, hogy a Molnár Áronhoz köthető kulturális produkciók 2019 után összesen 461 millió forint állami támogatásban részesültek.

A színész ezt határozottan visszautasította. Mint a 24.hu beszámolójából kiderül, Molnár azzal védekezett, hogy életében nem nyújtott be pályázatot az NKA-hoz, és megkérdőjelezte a Fidesz által emlegetett összeg valódiságát.

Azonban fontos hangsúlyozni, hogy a Fidesz nem feltétlenül a színésznek személyesen kifizetett összegről, hanem az általa közreműködőként jegyzett produkciók támogatásáról beszélt.

Az aktivista mindenesetre nem kíván felhagyni a kulturális pénzek vizsgálatával: a HVG-interjúban már a Bethlen Gábor Alap Zrt. működését is lehetséges következő célpontként említette.  

nemzeti kulturális alapmolnár áronMagyar PéterSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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