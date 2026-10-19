Molnár Áron elsírta a bánatát: rengeteget tett a hatalomváltásért, de már a Tisza-kormánnyal is gondja van

Ráadásul a Dadu-Art felügyelőbizottságában is érdekes személyi kapcsolatok rajzolódnak ki. A testület tagja Váczi Rozália, Nagy Ervin másik korábbi élettársa, valamint Bárdos Barnabás üzletember, aki a Legyél a Változás Egyesület székhelyét biztosítja.

Lapunk a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumot is megkereste, hogy megtudjuk: Nagy Ervin tudott-e volt élettársa vállalkozásának támogatásáról, illetve volt-e bármilyen szerepe a döntésben. A tárca azonban nem válaszolt kérdéseinkre.

Molnár Áronnak is a szemére vetették a százmilliókat

Nem Duda Éva támogatásai jelentik az egyetlen vitatott pénzügyi kérdést a színész környezetében. A Fidesz korábban azt állította, hogy a Molnár Áronhoz köthető kulturális produkciók 2019 után összesen 461 millió forint állami támogatásban részesültek.

A színész ezt határozottan visszautasította. Mint a 24.hu beszámolójából kiderül, Molnár azzal védekezett, hogy életében nem nyújtott be pályázatot az NKA-hoz, és megkérdőjelezte a Fidesz által emlegetett összeg valódiságát.

Azonban fontos hangsúlyozni, hogy a Fidesz nem feltétlenül a színésznek személyesen kifizetett összegről, hanem az általa közreműködőként jegyzett produkciók támogatásáról beszélt.

Az aktivista mindenesetre nem kíván felhagyni a kulturális pénzek vizsgálatával: a HVG-interjúban már a Bethlen Gábor Alap Zrt. működését is lehetséges következő célpontként említette.