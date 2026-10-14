Lapít a minisztérium: hiába kérdeztük Nagy Ervinéket volt élettársa cégének juttatott NKA-milliókról
Hiába kerestük, nem válaszolt a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár korábbi élettársa cégének juttatott 11 millió forintos NKA-támogatásról. Azt szerettük volna megtudni, hogy Nagy Ervin tudott-e erről a támogatásról, illetve volt-e bármilyen szerepe a döntésben.
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