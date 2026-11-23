Az EGYIPTOM KINCSEI látványos időutazásra invitálja a látogatókat a fáraók, piramisok, múmiák és hieroglifák titokzatos világába. Fotó: ConcertEurope

Istenek, múmiák és a túlvilági élet

Az ókori Egyiptom vallási világa szorosan összekapcsolódott a természettel, az uralkodói hatalommal és a halál utáni életbe vetett hittel. A kiállítás külön teret szentel azoknak az istenalakoknak, amelyek évszázadokon keresztül meghatározták az egyiptomiak gondolkodását. A látogatók találkozhatnak többek között Anubisszal, a mumifikáláshoz és a temetkezési szertartásokhoz kapcsolódó istennel, valamint Ozirisszel, akit a túlvilág uraként tiszteltek. Ízisz az anyaság és a védelem, Hórusz pedig az uralkodói hatalom jelképeként is fontos szerepet töltött be az egyiptomi hitvilágban. A bemutató Szekhmet és Bastet alakját is felidézi, miközben a mumifikálás szertartásain keresztül a halotti kultusz összetett rendszerét is megismerteti a közönséggel.

Az egyiptomiak számára a test megőrzése szorosan összefüggött a túlvilági létezés lehetőségével. A mumifikálás során különleges eljárásokkal igyekeztek megakadályozni a holttest lebomlását, a belső szervek egy részét pedig külön edényekben, úgynevezett kanópuszedényekben helyezték el.

A tárlat ezeknek az eszközöknek a szerepét és a temetkezési szertartások jelentőségét is bemutatja. A sírkamrák és a piramisok világának felidézése mellett Luxor templomának és a szfinxek útjának hangulatát is megidézik a látványelemek.

A test megőrzése szorosan összefüggött a túlvilági létezés lehetőségével Fotó: ConcertEurope

Hogyan sikerült megfejteni a hieroglifákat?

Az egyiptomi civilizáció egyik legnagyobb öröksége az írásbeliség. A templomok falain, síremlékeken és különböző használati tárgyakon fennmaradt hieroglifák hosszú időn keresztül megfejthetetlennek tűntek az újkori kutatók számára. A kiállítás ezt a történetet is végigköveti, külön figyelmet fordítva a Rosette-i kő felfedezésére és Jean-François Champollion munkásságára. Az 1799-ben megtalált kőtábla jelentősége abban rejlett, hogy ugyanazt a szöveget háromféle írásrendszerrel rögzítették rajta: hieroglifákkal, démotikus írással és ógörögül. A görög szöveg ismerete lehetőséget teremtett arra, hogy a kutatók összehasonlítsák az írásjeleket, és fokozatosan közelebb kerüljenek az ókori egyiptomi nyelv megértéséhez.