A beruházást I. Ferenc József is támogatta, aki 1896. május negyedikén személyesen nyitotta meg az új épületet.

A magyar főváros egyik legfontosabb jelképe lett

A Schickedanz Albert által tervezett Műcsarnok a millenniumi Budapest nagyszabású városépítészeti elképzelésének részeként született meg. A Hősök tere, az Andrássy út és a Városliget együttese a magyar államiság ezeréves történetét is hivatott megjeleníteni.

Szegő György az épület történetét az antik városépítészeti hagyományokkal is összefüggésbe hozza. Értelmezése szerint a kiegyezés és Budapest egyesítésének időszakában a főváros alakítói tudatosan keresték azokat az építészeti formákat, amelyekkel az új korszak jelentőségét kifejezhették. A művészeti igazgató a római városalapítás hagyományát idézi fel, amelyben a települések kialakítását vallási és közösségi szertartások is kísérték. Úgy látja, a dualizmus korának építtetői és művészei számára ezek az antik minták a modern magyar főváros kialakításakor is jelentőséggel bírtak. A reprezentatív várostengely kialakítása ezért nem egyszerű közlekedési vagy városrendezési kérdés volt. A Sugár út, a mai Andrássy út a belvárost kapcsolta össze a Városligettel, miközben az Operaház és a Hősök tere építészeti együttese a főváros kulturális rangját is kifejezte. Szegő György értelmezésében a Műcsarnok a várostengely egyik meghatározó záróelemeként a magyar államiság és a nemzeti művészet reprezentációjának is részévé vált.

Egy épület, amelyet a művészet bemutatására terveztek

A Műcsarnok belső tereinek kialakítása szintén hangsúlyos szerepet kap Szegő György visszatekintésében. Az épület térszerkezete az antik templomok és a keresztény bazilikák világát idézi, miközben a műalkotások bemutatásának sajátos követelményeihez igazodik. A nagy belmagasságú, eredetileg üvegtetős kiállítóterek fő- és mellékhajókra tagolódnak. Az impozáns előcsarnokból kilencosztatú térsor nyílik, az egyes termek pedig oldalirányban is összekapcsolódnak. A középtengely fokozatosan vezeti a látogatót az épület reprezentatív belső terei felé.