Harangok évgyűrűi – Berecz András Műcsarnokban látható fotográfiáin hangok „szólalnak” meg

Szegő György kurátor és Berecz András mesemondó mutatja be a tárlatot a Műcsarnokban Fotó: Székelyhidi Balázs

Szegő György kiemelte: – A határőrfeladat, amit a történelemkönyvekből a székelység feladataként ismerünk, ma a kereszténység gyakorlása. A civilizáció ezt a fajta európai változatának a megőrzését a kiállítás asszociációként jeleníti meg, a képek maguk az informál festészet elvont módján foglalkoznak ezzel a tematikával. Sokféle asszociációt lehet a nagyon sokféle tehetségű Berecz András munkássághoz fűzni – mondta Szegő János.

„A rendszeres, naponta többszöri harangozást 606-ban Sebastianus pápa rendelte el, imára szólítva vele a hívőket. Magyarország területén a kereszténység felvételével egyszerre terjedt el a harangozás kötelme, a déli harangszó pedig hungarikum lett, amely emlékeztet a nándorfehérvári diadalra, arra a napra, amikor 1456. július 22-én Hunyadi János és Kapisztrán János vezetésével a magyar és szerb seregek legyőzték az oszmán hódítókat.”

A Kossuth rádióban 1925 óta állandó műsor a déli harangszó, amely a valaha volt legbékésebb adás, benne minden nap más-más helyszínről, hazánkból vagy határon túlról valamelyik település harangjának szavát halljuk, rövid történeti ismertetővel együtt

– Fazekas Réka kurátorasszisztens a kiállítás kiadványában így fogalmazott.

A kurátorasszisztens szavai szerint a kiállításon a harangok bújtatóját, jármát, kötelét és egyéb részeinek felületeit is megismerhetjük, de hangsúlyos szerepben jelennek meg az őket megszólaltató személyek. A harangozók ősi tudás birtokában vannak, amely lassan kiveszőben van, hiszen az elektronika átveszi a manuális munka szerepét. Éppen ezért fontos dokumentálni és bemutatni a harangok megszólaltatóit és egykori elődeiket is, akik a harangtornyok falaiba vagy téglái­ba rögzítették nevüket és szolgálati idejüket, hogy nyomot hagyjanak az utókornak.

Szegő György fontosnak tartotta kiemelni, Berecz Andrásnak a Műcsarnokban látható fotóesszéje mögött alkotójának hitbéli motivációja, teoló­giai, néprajztudományi és antropológiai tudása elvitathatatlan. Berecz Andrást a Teremtő esztétikai érzékkel és lenyűgöző előadóművészi talentummal is megáldotta. A szélesebb közönség számára meglepetés lehet, hogy kreativitása kiterjed a fotózásra is, munkái ma a kortárs fotóművészethez tartoznak.

A harangok, harangtornyok, harangozók – beleértve a mára elnémult harangokat és tornyaikat, számos elöregedő, lassan kihaló település csendjét is – megkövetelnek a kurátor szerint egy akusztikai, zenei megközelítést. Egy néhány évtizedre visszatekintő tudomány, az archeoakusztika hívta fel a kurátor figyelmét az épített- és a hangkörnyezet szakrális összefüggéseire.

Ez a diszciplina elsőként az őskor ember világa által épített és használt földalatti templomokat, a hypogeneumokat tanulmányozta. Mérésekkel alátámasztva kutatja az ősi kiépítésű barlangoknak a közösségek életét is meghatározó, sötétségben zajló rítusait. A kőkori embernek a leletek szerint nálunk kifinomultabb érzékszervei és finomenergiái, kommunikációképes komplex tudása lehetett Szegő György szerint, ami meghatározta a világról alkotott képét. Ebben döntő volt a szentélyépítés tapasztalatain alapuló, természettudományos karakterű, szinte mérnöki tudás és egy ettől elválaszthatatlan, de mára jórészt zenei típusú kreativitás.