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„Küldjed ki, most azonnal!” — ismét bekapcsolva maradt Magyar Péter mikrofonja

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Bóka János: A kormány válságkezelésből megbukott

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Négy hónappal a választások után még nem álltak fel teljesen a minisztériumok, senki sem tudja, hogy egy-egy szakterületért pontosan ki felel.

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2026. 08. 04. 18:05
Magyar Péter és energetikei minisztere, Kapitány István látogatást tett a Paksi Atomerőműben Forrás: Facebook/Kapitány István
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A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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