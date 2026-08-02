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Magyar Péter rendkívüli bejelentést tett: leáll a paksi atomerőmű, stílust váltott a kormányfő

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Továbbra is a lakosság együttműködését kérte Magyar Péter a Facebook-oldalán megosztott legfrissebb videóban. A miniszterelnök ismertette, hogy leállt a paksi atomerőmű, hamarosan már semennyi áramot nem termel majd. A kormányfő már nem ekézi a Fideszt, nemzeti összefogást sürget.

Máté Patrik
2026. 08. 02. 14:46
Fotó: Ladóczki Balázs
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Tudatta, hogy több száz településen kellett bevezetni különböző fokú vízkorlátozást és sok településen locsolási tilalom van érvényben. Majd elmondta hogy az ivóvízellátás néhány kivételtől eltekintve zavartalan, ahol szükséges, ott honvédségi tartálykocsikkal és zacskózott víz kiosztásával segítik a lakosságot.

Figyelemre méltó, hogy az elmúlt napokkal ellentétben a Magyar Péter most kerülte, hogy látványosan az előző kormányzatot okolja a nehézségekért. Eltűnt kommunikációjából a Fidesz és Orbán Viktor ekézése. A kormányfő a videóban jelezte, hogy elfogadta a köztársasági elnöki jogköröket gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnök meghívását hétfőre, hogy tájékoztassa őt, valamint az országgyűlési frakciók vezetőit a Sándor-palotában a paksi atomerőmű leállítása és a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről. A miniszterelnök szerint elengedhetetlen a nemzeti egység a társadalom és a politikai élet minden szereplőjével, végül egy félmondatot mégis elejtett arról, hogy elkerülhetetlen lesz az utóbbi évtizedek mulasztásainak és felelőseinek a megnevezése.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Ladóczki Balázs)

 

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