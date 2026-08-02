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Folytatódik a közmédia tiszás átalakítása

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A parlament tiszás többsége júniusban szavazta meg a médiatörvény módosítását, amelyben szélsőséges szerkezeti és működési átalakítások szerepelnek. Egyebek mellett létrejön a Független Közmédia Testület, ahová megkezdődött a tagok kiválasztása.

Máté Patrik
2026. 08. 02. 11:32
közmédia
Fotó: Havran Zoltán
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Bírálták a túlzott politikai befolyás kockázatát is, vagyis azt, hogy a Független Közmédia Testületben 3 plusz 3 főt jelölne a kormánypárt és az ellenzék, míg a szakmai szervezeteknek csupán 3 fő jutna, valamint az, hogy a tervezet több ponton nem rendez kellő pontossággal fontos intézményi és jogi kérdéseket. A konzervatív szervezet szerint előbb az új, független testületeknek kellene létrejönniük, és csak ezt követően lenne indokolható a régi vezetés megszűnése.

Átláthatatlanul kinevezett szakmai vezető

A törvénymódosítás kihirdetése után megszűnt a médiatanács elnöke, Koltay András és a testület tagjai, valamint a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezetője, Altorjai Anita, továbbá a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap vezérigazgatója, Papp Dániel vezető tisztségviselői megbízatása. 

Majd egyeztetés nélkül, átláthatatlanul és pártpolitikai alapon Horváth P. András ügyvédet nevezték ki a közmédia ideiglenes szakmai vezetőjének.

A közmédia állandó vezetését nyílt pályázat útján választja ki az új Független Közmédia Testület, amit a kulturális minisztérium ígérete szerint egy társadalmi és szakmai párbeszéd előz meg. A tárca akkori közleménye szerint a következő hónapok célja, hogy az RTL-től igazolt Grósz Juditnak, a közmédiáért felelő miniszter biztosnak a koordinációjával megvalósuljon a társadalmi és szakmai párbeszéd.

Alig egy nappal Horváth kinevezése után a Telex arról írt, hogy az új vezető átvilágításába kezdett a közmédiánál, valamint magához rendelte az összes sajtómegkeresést, mindenki másnak megtiltva bármiféle kapcsolattartást. Ezután pedig megkezdődött a tiszás leszámolási hullám a közmédiában, mivel sorra rúgták ki a meghatározó arcokat, többek között Császár Attila díjnyertes riportert is.

Leállított hírszolgáltatás

Emlékezetes, hogy Magyar Péter a választás előtt azzal kampányolt, hogy felfüggeszti a közmédia általa propagandának titulált hírszolgáltatását. A gyakorlatban a Tisza ezt úgy valósította meg, hogy július 7-én leállították az M1 hírszolgáltatását, a közmédia minden felületén szüneteltették a híradókat. Az ebből adódó káosz jelenleg is tart: az élő híradók és a hirado.hu teljes működése továbbra sem állt helyre. Így a jelenlegi hőséghelyzet és energiaválság során sem lehet tájékozódni a közmédia felületeiről.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Havran Zoltán)

 

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