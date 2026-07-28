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Elárulta az MTVA, mikortól lesznek hírműsorok az M1-en

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Összeolvadt az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató – írta az MTVA közleményben. Kiderült az is, hogy mikortól indulhat újra az M1 csatornán a hírszolgáltatás. Közölték azt is, hogy már körvonalazódik az őszi műsorstruktúra.

Gidró Kriszta
2026. 07. 28. 7:58
Fotó: Mirkó István
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Körvonalazódik az őszi műsorkínálat

A megbízott vezetés megérkezése óta létrehozott őszi struktúrában csaknem száz műsor biztosan visszatér a képernyőre. A már nyilvános műsorcímek korántsem jelentik a teljes őszi műsorkínálatot: a végleges műsorstruktúráról, további visszatérőkről, várható új tartalmakról a közmédia tájékoztatni fogja a sajtó képviselőit, régi és új nézőit, hallgatóit. 

Az átvilágítások ideje alatt az M1 csatornán átmeneti tartalomként a magyar film- és sorozatgyártás meghatározó klasszikusai láthatók. A Kossuth Rádióban újra szól a déli harangszó, újraindult a hír- és műsorszolgáltatás, elsősorban kulturális tartalommal. A hírszolgáltatás a tervek szerint augusztus második felében tér vissza teljesen az M1 képernyőjére és a digitális platformokra.

 

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