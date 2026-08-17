Egy napot adott Havasi Bertalan Magyar Péternek, hogy fizessen

Orbán Viktor régi-új sajtófőnöke azonban emlékeztette a miniszterelnököt:

ez egy minisztériumi épület, ő pedig, mint minden nap, bejött dolgozni.

Attól még, hogy eljátsszák a Bastille ostromát, helyettes államtitkárként leltári felelősségem van – közölte Havasi Bertalan. A szürreális jelenet Magyar Péter és Havasi Bertalan között végül úgy ért véget, hogy a miniszterelnök közölte, nem tervezi, hogy kilógassa valamelyik zászlórúdon, azt ugyanakkor hozzáfűzte, a helyettes államtitkár sem kapja meg a felmentési pénzt. Havasi mindezt úgy kommentálta, a bíróságon találkoznak. Az eset után még aznap este kiadtak egy Magyar Közlönyt, miszerint Magyar Péter Havasi Bertalant azonnali hatállyal felmentette helyettes államtitkári tisztségéből.

Borítókép: Havasi Bertalan és Magyar Péter (Fotó: Ladóczki Balázs)