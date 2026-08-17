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Egy napot adott Havasi Bertalan Magyar Péternek, hogy fizessen

havasi bertalanminiszterelnökfideszMagyar Péter

Egy napot adott Havasi Bertalan Magyar Péternek, hogy fizessen

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Emlékezetes csörte zajlott le néhány hónappal ezelőtt Magyar Péter és Havasi Bertalan között, amelynek eredményeként a helyettes államtitkárt még aznap kirúgták. Később arról kapott levelet a Fidesz sajtófőnöke, hogy a kormány nem vitatja a neki járó illetmény jogalapját, így az összeget a törvényi szabályozásnak megfelelően havi egyenlő részletekben elkezdték folyósítani. Ám most Havasi mégis arról számolt be, hogy a végkielégítés augusztusi részletét jóval a határidő lejárta után sem kapta meg.

Máté Patrik
2026. 08. 17. 12:05
Fotó: Ladóczki Balázs
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Orbán Viktor régi-új sajtófőnöke azonban emlékeztette a miniszterelnököt: 

ez egy minisztériumi épület, ő pedig, mint minden nap, bejött dolgozni. 

Attól még, hogy eljátsszák a Bastille ostromát, helyettes államtitkárként leltári felelősségem van – közölte Havasi Bertalan. A szürreális jelenet Magyar Péter és Havasi Bertalan között végül úgy ért véget, hogy a miniszterelnök közölte, nem tervezi, hogy kilógassa valamelyik zászlórúdon, azt ugyanakkor hozzáfűzte, a helyettes államtitkár sem kapja meg a felmentési pénzt. Havasi mindezt úgy kommentálta, a bíróságon találkoznak. Az eset után még aznap este kiadtak egy Magyar Közlönyt, miszerint Magyar Péter Havasi Bertalant azonnali hatállyal felmentette helyettes államtitkári tisztségéből.

Borítókép: Havasi Bertalan és Magyar Péter (Fotó: Ladóczki Balázs)

 

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