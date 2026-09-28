A NATO-hoz hasonló közös védelmi mechanizmust szervez az EU az oroszok ellen

Oroszország „nem ér el sikereket a csatatéren. Ezért fokozzák a nyomást és a hibrid akciókat az Ukrajnát támogató országokkal szemben” – mondta Antti Häkkänen finn védelmi miniszter az újságíróknak a miniszteri találkozó küszöbén. Ezért „nyugodtan, de határozottan kell megközelítenünk ezt a problémát” – tette hozzá. Häkkänen azt mondta, hogy a vészhelyzeti protokoll válaszai további szankciókat és az orosz turisták vízumának korlátozását is magukban foglalhatják. De „szoros együttműködésre van szükségünk a NATO-val” – tette hozzá.

A tisztviselők azonban arra is felhívták a figyelmet, hogy

az EU válaszát meghatározó egyik kulcsfontosságú kérdés a hibrid támadások elkövetőinek azonosítására vonatkozó erős bizonyítékok gyorsabb gyűjtése.

Kaja Kallas hétfőn arról is beszélt, hogy Oroszország az árnyékflottáján keresztül is finanszírozza a háborúját.