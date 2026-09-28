A NATO-hoz hasonló közös védelmi mechanizmust szervez az EU az oroszok ellen

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Az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Kaja Kallas arra figyelmeztetett, hogy Oroszország további szabotázsakciókat tervez Európa-szerte. Az EU ezért most egy új mechanizmus kidolgozásán dolgozik, amely összehangolt választ tud adni az orosz szabotázsakciókra és más hibrid támadásokra.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 09. 28. 19:06
Kaja Kallas Fotó: NICOLAS TUCAT Forrás: AFP
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Oroszország „nem ér el sikereket a csatatéren. Ezért fokozzák a nyomást és a hibrid akciókat az Ukrajnát támogató országokkal szemben” – mondta Antti Häkkänen finn védelmi miniszter az újságíróknak a miniszteri találkozó küszöbén. Ezért „nyugodtan, de határozottan kell megközelítenünk ezt a problémát” – tette hozzá. Häkkänen azt mondta, hogy a vészhelyzeti protokoll válaszai további szankciókat és az orosz turisták vízumának korlátozását is magukban foglalhatják. De „szoros együttműködésre van szükségünk a NATO-val” – tette hozzá.

A tisztviselők azonban arra is felhívták a figyelmet, hogy 

az EU válaszát meghatározó egyik kulcsfontosságú kérdés a hibrid támadások elkövetőinek azonosítására vonatkozó erős bizonyítékok gyorsabb gyűjtése.

Kaja Kallas hétfőn arról is beszélt, hogy Oroszország az árnyékflottáján keresztül is finanszírozza a háborúját.

A különböző európai hírszerző ügynökségek 2030-at jelölték meg lehetséges időpontként, amikorra a Kreml felkészülhet arra, hogy fegyveres agressziót indítson a NATO-szövetségesek ellen. A kockázat csökkentése érdekében az uniós tagállamoknak kezelniük kell a légi- és rakétavédelem, a szárazföldi harcképességek, a haditengerészeti erők, a lőszerkészletek és a drónok terén fennálló hiányosságokat – teszi hozzá a Euronews. 

Borítókép: Kaja Kallas (Fotó: AFP)

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