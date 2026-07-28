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Ma szavaz a parlament a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról

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Ma megszavazhatja a parlament azt a jogszabályt, amely lehetővé teszi a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) létrehozását. A tervezet értelmében a hivatal minden szükséges költségvetési forrást és jogi felhatalmazást megkap a munkájához.

Gidró Kriszta
2026. 07. 28. 5:45
Fotó: Ladóczki Balázs
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Szűcs Gábor az ÁVH-hoz hasonlította az új tiszás hivatalt (Fotó: Havran Zoltán)
Szűcs Gábor az ÁVH-hoz hasonlította az új tiszás hivatalt (Fotó: Havran Zoltán)

A Helsinki Bizottságnak sem tetszik

Kritikákat fogalmazott meg a törvény tervezetével kapcsolatban a Helsinki Bizottság is. A jogvédő szervezet szerint „az elbitorolt közvagyon visszaszerzése” legitim cél, sőt úgy ítélik meg, hogy a kormány valódi társadalmi egyeztetést is folytatott. Mint írták, a kormány sokszor megerősített célja az új hivatal felállításával a társadalom igazságérzetének és az állami szervek és a közhatalmat gyakorlók közérdek iránti elhivatottságába vetett közbizalomnak a helyreállítása, az NVVH működése már ezért sem mellőzheti a legalapvetőbb jogállami normákat.

A hivatal hosszú távú társadalmi elfogadottságát nem kizárólag eredményessége, hanem az is meghatározza majd, hogy működése során mennyiben érvényesíti a jogállamiság biztosítékait. Ilyen téren a tervezetnek jelenlegi formájában több hiányossága van

– mutattak rá.

A szervezet szerint, noha a Magyar-kormány tervezete rögzíti, hogy a közvagyonvédelmi vizsgálat nem minősül közigazgatási hatósági eljárásnak, ez nincs így. Álláspontjuk szerint ugyanis a hivatal vizsgálata során olyan, az érintettek jogait és jogos érdekeit jelentősen érintő intézkedések alkalmazására kerülhet sor, amelyek nagyon is indokolttá teszik a független bírói kontroll biztosítását.

Már csak azért is fontos lenne biztosítani a bírói felülvizsgálat lehetőségét, mert a hivatal szokatlanul széles jogosítványokkal rendelkezne. „Bármely közvagyon-felhasználást vagy közvagyonnal való gazdálkodást vizsgálhatna, és összeghatár megjelölése nélkül állami felügyelet vonhatna magáncégeket, amennyiben megalapozottan fennáll a veszélye a közvagyon további sérelmének” – fejtették ki.

 

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