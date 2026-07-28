Ma szavaz a parlament a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról

Szűcs Gábor az ÁVH-hoz hasonlította az új tiszás hivatalt (Fotó: Havran Zoltán)

A Helsinki Bizottságnak sem tetszik

Kritikákat fogalmazott meg a törvény tervezetével kapcsolatban a Helsinki Bizottság is. A jogvédő szervezet szerint „az elbitorolt közvagyon visszaszerzése” legitim cél, sőt úgy ítélik meg, hogy a kormány valódi társadalmi egyeztetést is folytatott. Mint írták, a kormány sokszor megerősített célja az új hivatal felállításával a társadalom igazságérzetének és az állami szervek és a közhatalmat gyakorlók közérdek iránti elhivatottságába vetett közbizalomnak a helyreállítása, az NVVH működése már ezért sem mellőzheti a legalapvetőbb jogállami normákat.

A hivatal hosszú távú társadalmi elfogadottságát nem kizárólag eredményessége, hanem az is meghatározza majd, hogy működése során mennyiben érvényesíti a jogállamiság biztosítékait. Ilyen téren a tervezetnek jelenlegi formájában több hiányossága van

– mutattak rá.

A szervezet szerint, noha a Magyar-kormány tervezete rögzíti, hogy a közvagyonvédelmi vizsgálat nem minősül közigazgatási hatósági eljárásnak, ez nincs így. Álláspontjuk szerint ugyanis a hivatal vizsgálata során olyan, az érintettek jogait és jogos érdekeit jelentősen érintő intézkedések alkalmazására kerülhet sor, amelyek nagyon is indokolttá teszik a független bírói kontroll biztosítását.