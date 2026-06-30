nemzeti vagyonvisszaszerzési és védelmi hivatalmagyar helsinki bizottságvizsgálatMagyar Péter

Vagyonvisszaszerzési hivatal: nekiment a Helsinki Bizottság Magyar Péterék javaslatának

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Indokolatlanul széles lenne a szervezet mérlegelési mozgástere.

Munkatársunktól
2026. 06. 30. 12:00
Fotó: Polyák Attila
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Kiemelték, a Magyar Helsinki Bizottság azt javasolja, hogy a parlamentnek beterjesztett törvényjavaslat adja meg pontosan, kik is tartoznak a közvagyonvédelmi vizsgálattal érintett körbe, valamint a jelenleginél precízebben határozzák meg az állami felügyelet alá vonás feltételeit.

De ha ezeket a civil javaslatokat el is fogadja a kormány, akkor sem mellőzhető a közvagyonvédelmi vizsgálat teljes körű közigazgatási bírósági vizsgálatának biztosítása.

 – olvasható a kormánynak szánt közleményben, amelyben arra is rávilágítottak, hogy a vagyonvisszaszerzési hivatal számos alapjogot potenciálisan érintő vizsgálati és beavatkozási jogosítvánnyal rendelkezik, indokolt tehát olyan belső mechanizmus kialakítása is, amely az emberi jogi szempontok folyamatos érvényesülését biztosítja.  – A Magyar Helsinki Bizottság ezért javasolja, hogy nevezzenek ki egy önálló emberi jogi felelőst a hivatalon belül. Az alapvető jogok biztosa pedig az NVVH vádképviseleti tevékenységén kívül minden másban vizsgálhassa a hivatal tevékenységét – írták.

 

Borítókép: Ruff Bálint és Magyar Péter (Fotó: Polyák Attila)

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