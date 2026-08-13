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asztrofizikafekete lyukJames Webb

Olyan gigantikus objektumot találtak az űrben, amelynek létezését eddig csak sejtették

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Minden eddiginél nagyobb tudományos áttörést értek el a csillagászok a kozmikus hajnal kutatásában. A James Webb űrteleszkóp archívumát pásztázó nemzetközi kutatócsoport egy teljesen új típusú asztrofizikai objektumot, egy úgynevezett fekete lyuk csillagot fedezett fel a korai univerzumban.

Odrobina Kristóf
2026. 08. 13. 17:47
Fotó: ROBERT GENDLER/SCIENCE PHOTO LIB Forrás: RGN
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A felfedezés azért forgatja fel fenekestül az asztrofizikát, mert magyarázatot ad a kozmikus hajnal legnagyobb paradoxonára: arra, hogy miként létezhettek milliárd naptömegű fekete lyukak a világegyetem hajnalán, amikor még elvileg nem telt el elég idő a növekedésükhöz. Úgy tűnik, ezek a gázba burkolózott hibridek voltak a „magvak”, amelyekből a mai galaxisok – köztük a mi Tejútrendszerünk – központi fekete lyukai is kifejlődtek.

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