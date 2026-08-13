Olyan gigantikus objektumot találtak az űrben, amelynek létezését eddig csak sejtették

A felfedezés azért forgatja fel fenekestül az asztrofizikát, mert magyarázatot ad a kozmikus hajnal legnagyobb paradoxonára: arra, hogy miként létezhettek milliárd naptömegű fekete lyukak a világegyetem hajnalán, amikor még elvileg nem telt el elég idő a növekedésükhöz. Úgy tűnik, ezek a gázba burkolózott hibridek voltak a „magvak”, amelyekből a mai galaxisok – köztük a mi Tejútrendszerünk – központi fekete lyukai is kifejlődtek.