Áll a bál, miután Vlagyimir Putyin olyan helyen járt, ahol ezelőtt még sosem + videó
Súlyos diplomáciai feszültséget okozott, hogy Vlagyimir Putyin csütörtökön – életében először – hivatalos látogatást tett a csendes-óceáni Kuril-szigetek legdélebbi tagján, Iturupón. Mivel a szigetcsoport hovatartozását Japán a második világháború vége óta vitatja, a látogatás hírére a japán politikai vezetés rendkívül hevesen reagált.
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