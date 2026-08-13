Barokk varázslat költözik Tatára legyezőtanfolyammal és számos korhű fellépővel

A következő napokban is változatos kínálatból válogathatnak az érdeklődők. A programban barokk táncbemutató és legyezőtanfolyam is szerepel, miközben korhű hangszereken megszólaló kamarazene és történelmi ihletésű színházi előadás is várja a közönséget.
Zene, történelem és különleges séták
A fesztivál fellépői között ott lesz többek között a Haydn Barytontrio Budapest, az Esterházy Énekegyüttes és az Egressy Kórus.
A szervezők a zenei programok mellett arra is törekedtek, hogy a látogatók Tata történelmi örökségét is közelebbről megismerhessék: vezetett városi séták és úgynevezett felfedezőtúrák egészítik ki a fesztivál kínálatát.
A programsorozatot a 20. Schiffer Ervin Zenei Mesterkurzus hangversenye zárja augusztus 21-én.
A 27. Tatai Barokk Fesztivált a Fiatal Zenészekért Alapítvány szervezi a tatai önkormányzat támogatásával, a Kuny Domokos Múzeum együttműködésével. A rendezvény valamennyi programja ingyenesen látogatható, a helyszíneken ugyanakkor támogatói jegy vásárolható. Az így befolyó összeggel a közönség a fesztivál következő évi megrendezését segítheti.
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