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tatai barokklévai kamillafesztivál

Barokk varázslat költözik Tatára legyezőtanfolyammal és számos korhű fellépővel

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Augusztus 15-én, szombaton kezdődik és egy héten át tart a 27. Tatai Barokk Fesztivál. A város történelmi helyszínein zene, tánc, képzőművészet, színház és különleges városi séták idézik meg a barokk kor hangulatát.

Balázs D. Attila
2026. 08. 13. 14:52
A tatai vár az Öreg-tó partján Fotó: Wikipédia
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A következő napokban is változatos kínálatból válogathatnak az érdeklődők. A programban barokk táncbemutató és legyezőtanfolyam is szerepel, miközben korhű hangszereken megszólaló kamarazene és történelmi ihletésű színházi előadás is várja a közönséget.


Zene, történelem és különleges séták


A fesztivál fellépői között ott lesz többek között a Haydn Barytontrio Budapest, az Esterházy Énekegyüttes és az Egressy Kórus. 

A szervezők a zenei programok mellett arra is törekedtek, hogy a látogatók Tata történelmi örökségét is közelebbről megismerhessék: vezetett városi séták és úgynevezett felfedezőtúrák egészítik ki a fesztivál kínálatát. 

A programsorozatot a 20. Schiffer Ervin Zenei Mesterkurzus hangversenye zárja augusztus 21-én.

A 27. Tatai Barokk Fesztivált a Fiatal Zenészekért Alapítvány szervezi a tatai önkormányzat támogatásával, a Kuny Domokos Múzeum együttműködésével. A rendezvény valamennyi programja ingyenesen látogatható, a helyszíneken ugyanakkor támogatói jegy vásárolható. Az így befolyó összeggel a közönség a fesztivál következő évi megrendezését segítheti.

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