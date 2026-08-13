Jason Stathamfilmkvíz

Azt hiszi, mindent tud Jason Stathamről? Ezen az 5 kérdésen könnyen elvérezhet!

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Egyszerűnek tűnik, de néhány kérdés alaposan megizzaszthatja a legnagyobb rajongókat is.

Magyar Nemzet
2026. 08. 13. 4:55
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Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1 / 5
Melyik filmben alakította Jason Statham Frank Martint, a profi sofőrt?

Borítókép: Jason Statham (Fotó: Mafab.hu)

 

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A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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