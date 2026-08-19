Nők menekülnek Ceutáról a migránserőszak miatt

Rendőrségi források rámutattak a határellenőrzés hiányosságaira is, többek között az azonosító rendszerek problémáira. Az ellenőrzések során a spanyol rendőrség őrizetbe vett egy terrorizmussal és más bűncselekményekkel kapcsolatos múlttal rendelkező bevándorlót is, aki ellen az Interpol elfogatóparancsot is kiadott. Az őrizetbe vett személy Ceutában marad, amíg a kiadatási eljárás lezajlik. Sokan attól is tartanak, hogy a káoszban terrorista indítékokkal érkező migránsok juthattak el európai területre.

Borítókép: Migránsok Ceután (Fotó: AFP)