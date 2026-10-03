Lépéskényszerben Ursula von der Leyen és a biztosa: mondaniuk kell valamit a Tisza-kormány ámokfutásáról

Fotó: Ladóczki Balázs

A Tisza-kormány túszul ejtette a médiát

A Fidesz és a KDNP képviselői szerint az új parlamenti többség által elfogadott médiaszabályozás szerinti Nemzeti Médiatanácsba az ellenzéki pártok is jelölhetnek tagokat, de az ellenzéki jelölteket a korábban kialakult teljeskörű parlamenti egyetértést felrúgva, a parlamenti többségükkel visszaélve, a tiszás többség mégsem választotta meg. Úgy látják, lól jellemzi az új kormány nyilvánossághoz fűződő viszonyát, hogy a miniszterelnök Facebook-kommentekben távolít el neki nem tetsző szerkesztőket a közmédiából, akiket aztán a miniszterelnöki posztokat követően biztonsági őrökkel vezettetnek ki a munkahelyükről.

A levélben felidézték azt is, hogy az ügyészség nyomozói törvénytelenül lefoglalták a Fidesz szervereit, ezzel egy büntetőeljárás ürügyén jogellenesen megbénították a párt informatikai és kommunikációs rendszereit. A szervereken tömegével tároltak személyes adatokat, beleértve a párttagokra és támogatókra vonatkozó összes személyes adatot is.

A Fidesz és a KDNP képviselői úgy látják, a hatósági művelet nyilvánvaló célja az volt, hogy ellehetetlenítse a legnagyobb ellenzéki párt mindennapi tevékenységét és belső kommunikációját.

A Fidesz szervereit jogellenesen foglalták le (Fotó: Ladóczki Balázs)

Fidesz-KDNP: Az NVVH egy politikai rendőrség

A képviselők megemlítették, hogy a Tisza-kormány ezeken felül létrehoztott egy példátlanul széles jogkörrel rendelkező új hatóságot, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, amely esetében nem érvényesülnek a jogállamiság elve által megkövetelt bírósági felülvizsgálatra és jogorvoslatra vonatkozó szabályok. Szerintük ezt a politikai rendőrségként funkcionáló szervezetet azért hozták létre, hogy a Tisza Párt és Magyar Péter politikai utasításai alapján koncepciós eljárásokat indíthassanak.