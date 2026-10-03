Lépéskényszerben Ursula von der Leyen és a biztosa: mondaniuk kell valamit a Tisza-kormány ámokfutásáról

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A Tisza-kormány szabadságot, demokráciát és jogállamiságot korlátozó, önkényuralmat kiépítő lépései kapcsán vár reagálást Michael McGrath uniós biztostól a Fidesz-KDNP európai parlamenti képviselőcsoportja. A képviselők szerint a visszamenőleges, személyre szabott jogalkotás, a független közjogi tisztségviselők eltávolítása és az ellenzéki politikusok elleni koncepciós eljárások egy önkényuralmi rendszer kiépítését szolgálják.

Odrobina Kristóf
2026. 10. 03. 10:21
Fotó: DURSUN AYDEMIR Forrás: ANADOLU
Parlament, Plenáris ülés, Országgyűlés
Fotó: Ladóczki Balázs

A Tisza-kormány túszul ejtette a médiát

A Fidesz és a KDNP képviselői szerint az új parlamenti többség által elfogadott médiaszabályozás szerinti Nemzeti Médiatanácsba az ellenzéki pártok is jelölhetnek tagokat, de az ellenzéki jelölteket a korábban kialakult teljeskörű parlamenti egyetértést felrúgva, a parlamenti többségükkel visszaélve, a tiszás többség mégsem választotta meg. Úgy látják, lól jellemzi az új kormány nyilvánossághoz fűződő viszonyát, hogy a miniszterelnök Facebook-kommentekben távolít el neki nem tetsző szerkesztőket a közmédiából, akiket aztán a miniszterelnöki posztokat követően biztonsági őrökkel vezettetnek ki a munkahelyükről.

A levélben felidézték azt is, hogy az ügyészség nyomozói törvénytelenül lefoglalták a Fidesz szervereit, ezzel egy büntetőeljárás ürügyén jogellenesen megbénították a párt informatikai és kommunikációs rendszereit. A szervereken tömegével tároltak személyes adatokat, beleértve a párttagokra és támogatókra vonatkozó összes személyes adatot is. 

A Fidesz és a KDNP képviselői úgy látják, a hatósági művelet nyilvánvaló célja az volt, hogy ellehetetlenítse a legnagyobb ellenzéki párt mindennapi tevékenységét és belső kommunikációját.

A Fidesz szervereit jogellenesen foglalták le (Fotó: Ladóczki Balázs)
A Fidesz szervereit jogellenesen foglalták le (Fotó: Ladóczki Balázs)

Fidesz-KDNP: Az NVVH egy politikai rendőrség

A képviselők megemlítették, hogy a Tisza-kormány ezeken felül létrehoztott egy példátlanul széles jogkörrel rendelkező új hatóságot, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt, amely esetében nem érvényesülnek a jogállamiság elve által megkövetelt bírósági felülvizsgálatra és jogorvoslatra vonatkozó szabályok. Szerintük ezt a politikai rendőrségként funkcionáló szervezetet azért hozták létre, hogy a Tisza Párt és Magyar Péter politikai utasításai alapján koncepciós eljárásokat indíthassanak. 

„A cél a hatalmon lévő rezsim kegyeibe nem tartozó magánszemélyek, családok és vállalkozások megfélemlítése és pénzügyi ellehetetlenítése. Ez a politikai rendőrség egyszerre látja el az előzetes vizsgálati, nyomozati, titkos információ gyűjtési és ügyészi, vádemelési feladatokat. Bármely ügyben illetékesnek nyilváníthatja magát, és folyamatban lévő ügyeket korlátozás nélkül átvehet más igazságügyi szervektől vagy hatóságoktól. Döntései ellen nincs valódi jogorvoslat. Ez a politikai rendőrség arra is jogosult, hogy bárkit megfigyeljen, lehallgasson, valamint korlátozás nélkül gyűjtsön bárkiről adatokat, valamennyi személyes adatot tartalmazó állami és piaci nyilvántartáshoz korlátozás nélkül hozzáférhet és korlátozás nélkül összekapcsolhatja a bármilyen módon megszerzett személyes adatokat” – írták. 

Ez az új hatóság átveheti az irányítást bármely magánvállalkozás felett, amely korábban bármilyen szerződéses kapcsolatban állt a legtágabb értelemben vett állami intézményekkel – ideértve az iskolákat, a kórházakat vagy a helyi önkormányzatokat is.

A Fidesz és a KDNP hangsúlyozta, hogy Hankó Balázs fideszes képviselő ellen koncepciós eljárás zajlik (Fotó: Ladóczki Balázs)
A Fidesz és a KDNP hangsúlyozta, hogy Hankó Balázs fideszes képviselő ellen koncepciós eljárás zajlik (Fotó: Ladóczki Balázs)

Koncepciós eljárások, politikai bosszú

Az új hatóság működését szabályozó jogszabály lehetővé teszi, hogy az állam részlegesen vagy teljesen átvegye a magánvállalkozások tulajdonosi és irányítási jogait, még azt megelőzően, hogy egy folyamatban lévő ügyben bármilyen hatósági, büntetőjogi vagy bírósági döntés született volna, fogalmaznak a levélben, és hozzáteszik:

Az alkotmányos puccs után Magyar Péterék a politikai ellenzék erőszakos felszámolása érdekében most már koncepciós eljárásokat indítanak.

Úgy látják, Magyar Péter személyes utasításaira a hatóságok mondvacsinált okokkal koncepciós eljárást indítottak két volt fideszes miniszterrel szemben is. Magyar Péter saját Facebook posztjaiban előre jelentette be a koncepciós eljárások megindítását és olyan hatóságok akcióit, amelyek a jogállamiság és a demokrácia alapelvei és a hatályos alkotmányos szabályozás szerint függetlenek a kormánytól. Mindez szerintük durván sérti az igazságszolgáltatás függetlenségét.

A Fidesz és a KDNP európai parlamenti képviselői ezért várják Michael McGrath állásfoglalását, mert a demokráciáért, jogérvényesülésért és jogállamiságért felelős biztosaként feladata és felelőssége, hogy a jogállamisági követelmények érvényesülését minden tagállamban azonos mércével, az adott kormány politikai irányultságától függetlenül figyelemmel kísérje. Megjegyezték, hogy ha kitérő választ kapnak, akkor azzal ösztönzik a Tisza-kormány által Magyarországon is meghonosított módszereket.

Tisza-kormányTisza PártMagyar PéterKomment 1

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Pilhál Tamás
idezojelekbrüsszel

Ezek bolsevikok

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Kevés veszélyesebb ember van, mint egy önérzetében sértett narcisztikus. A globalisták lehetőséget láttak a sértettségében, frusztráltságában, őrületében.

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