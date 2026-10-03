Neves színésznőjétől búcsúzik ma Erdély

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A nagyváradi Szigligeti Színház előcsarnokában vesznek ma végső búcsút F. Bathó Ida színművésztől, aki szeptember 28-án, életének 89. évében hunyt el. A teátrum társulatának meghatározó tagja hat évtizeden át volt jelen a nagyváradi magyar színjátszás kötelékében, és nemcsak szerepeivel, hanem személyiségével is generációkat kötött össze.

Balázs D. Attila
2026. 10. 03. 10:40
F. Bathó Ida színművésznő
F. Bathó Ida színművésznő Fotó: Nagyváradi Szigligeti Színház Facebook Forrás: Nagyváradi Szigligeti Színház Facebook
bathó idaszínművésznőNagyváradi Szigligeti SzínházSzékelyföldSzóljon hozzá!

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Pilhál Tamás
idezojelekbrüsszel

Ezek bolsevikok

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Kevés veszélyesebb ember van, mint egy önérzetében sértett narcisztikus. A globalisták lehetőséget láttak a sértettségében, frusztráltságában, őrületében.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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