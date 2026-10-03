Neves színésznőjétől búcsúzik ma Erdély
A nagyváradi Szigligeti Színház előcsarnokában vesznek ma végső búcsút F. Bathó Ida színművésztől, aki szeptember 28-án, életének 89. évében hunyt el. A teátrum társulatának meghatározó tagja hat évtizeden át volt jelen a nagyváradi magyar színjátszás kötelékében, és nemcsak szerepeivel, hanem személyiségével is generációkat kötött össze.
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