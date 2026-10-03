Baltás támadás a Flydubai járatán: radikális nézetei miatt tiltották el a repüléstől az előző munkahelyén a késelő másodpilótát
Egy korábban radikalizáció gyanúja miatt feketelistára tett másodpilóta követte el a Flydubai Dubai és Tel-Aviv közötti járatán történt támadást. Az Egyesült Arab Emírségek főügyészsége terrorcselekményként vizsgálja az incidenst. Most arra keresik a választ, hogyan kerülhetett újra kereskedelmi utasszállító kormánya mögé egy olyan férfi, akit előző munkahelyén nemzetbiztonsági kockázatnak minősítettek.
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