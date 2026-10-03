Rendkívüli

Nesze neked, bírói függetlenség: Magyar Péter előre ítéletet hirdetett az NKA-ügyben, minden eddiginél tovább ment, felszámolná a Fidesz frakcióját

Bunkerkórházak, kritikus gyógyszerek: a NATO egyik főorvosa szerint így kell készülnünk a háborúra

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Az európai egészségügyet mostantól nemcsak gyógyító intézményként, hanem a nemzetbiztonság és a honvédelem frontvonalaként kell kezelnünk. A kontinens jelenlegi kórházai és ellátórendszerei egyszerűen összeroppannának, ha kirobbanna egy háború, például az oroszokkal. Legalábbis erre világítottak rá a szakértők a Bad Hofgasteinben megrendezett Európai Egészségügyi Fórum legfontosabb ülésén, amelyet az Európai Bizottság Egészségügyi Főigazgatóságával közösen hoztak tető alá.

Odrobina Kristóf
2026. 10. 03. 9:45
Fotó: YEVHEN TITOV Forrás: NurPhoto
Már bunkerkórházakról beszél a NATO egyik főorvosa (Fotó: YAMIL LAGE / AFP)
Már bunkerkórházakról beszél a NATO egyik főorvosa (Fotó: YAMIL LAGE / AFP)

Hónapók óta az oroszok elleni háborúra készítik fel a lakosságot

Miközben Gasteinben az intézményi felkészülés alapjait fektették le, zárt ajtók mögött és a szivarszobákban egyre hangosabban beszélnek a katonai és kormányzati vezetők arról, hogy magukat az állampolgárokat is fel kell készíteni egy esetleges, Oroszországgal szembeni közvetlen összecsapásra. Az észak-európai országok, különösen Svédország, Norvégia és Finnország,

már most diktálják a tempót a lakossági honvédelmi tudatosságban. Ezek a kormányok nemcsak leporolták a hidegháborús információs füzeteket, hanem nagyon is gyakorlatias útmutatót adtak az emberek kezébe. Pontosan leírják, hogyan halmozzanak fel otthon tartós élelmiszert, ivóvizet, és hogyan gondoskodjanak az alapvető elsősegélynyújtási és higiéniai szükségleteikről arra az esetre, ha a központi infrastruktúra napokra vagy hetekre leállna.

A NATO legfelsőbb katonai stratégái már nyíltan kimondják, hogy a kollektív védelem nem csupán a hivatásos katonákon múlik, hanem a teljes társadalom pszichés és fizikai ellenállóképességén. Több nyugat-európai védelmi minisztériumban újra asztalra kerültek a kötelező vagy önkéntes sorkatonai szolgálat különféle formái, és egyre nagyobb az igény a civil lakosság alapszintű elsősegélynyújtási és katasztrófavédelmi képzésére.

A kormányok természetesen hangsúlyozzák, hogy a lakosság felkészítése nem a pánikkeltésről szól, hanem a hiteles elrettentésről. Szerintük ha egy potenciális agresszor, például az oroszok azt látják, hogy a kiszemelt országokban a kórházak védettek, az ellátási láncok rugalmasak, a polgárok pedig pontosan tudják, mi a teendő krízishelyzetben, akkor a háború kirobbanásának a kockázata is drasztikusan lecsökken. 

orosz-ukrán háborúNATOháborúKomment 1

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelekbrüsszel

Ezek bolsevikok

Pilhál Tamás avatarja

Kevés veszélyesebb ember van, mint egy önérzetében sértett narcisztikus. A globalisták lehetőséget láttak a sértettségében, frusztráltságában, őrületében.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu