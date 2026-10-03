Szójátékból derült ki, hogy miként csökkentené a kórházi várólistákat a kormány

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Hegedűs Zsolt angol mintára szervezné az egészségügyet, azonban ehhez jelentős anyagi és emberi erőforrás kellene, ami nincs és egyhamar nem is lesz.

Baranyai Gábor
2026. 10. 03. 5:42
Minimál invazív eljárások az urológiában című nemzetközi konferencián tartott bemutató műtét a Jahn Ferenc kórházban. fotó: Havran Zoltán (HZ) Magyar Nemzet Fotó: Havran Zoltán

A harmadik ütemben a beteget gyakran már a műtét napján vagy másnapján felültetik, lábra állítják és sétára ösztönzik. Ez drasztikusan csökkenti a trombózis és a tüdőgyulladás esélyét. Amint lehetséges, a beteg elkezdhet normálisan enni és inni, és olyan gyógyszerkombinációkat kap, amelyek csillapítják a fájdalmat, de nem okoznak erős kábultságot, így a beteg képes mozogni – legalábbis ideális esetben.

 

Hegedűs az angol orvos

Az sem véletlen, hogy ezeknek a gyakorlatoknak az elfogadásához érzékenyít a kormányszóvivő. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter 2005 és 2015 között az Egyesült Királyság Nemzeti Egészségügyi Szolgálatával (NHS) szerződésben álló egészségügyi ellátóknál dolgozott. Az ortopédiai munkacsoport vezetőjeként (Lead Orthopaedic Surgeon) szolgált a Netcare UK Greater Manchester Surgical Centre-ben, később pedig UK Specialist Hospitals AGW (Avon-Gloucester-Wiltshire) kórházcsoportjánál az Emersons Green, illetve a Cirencester Treatment Centre ortopéd sebészetének vezető sebészeként, ahol csípő- és térdprotézis-beültetésekre és arthroszkópos beavatkozásokra szakosodott.

20260509 Budapest Az új Országgyűlés alakuló ülése. A Tisza Párt rendezvénye a Kossuth téren. fotó: Polyák Attila (PA) MW képen: Magyar Péter miniszterelnök, a Tisza Párt elnöke, Hegedüs Zsolt leendő egészségügyi miniszter
Fotó: Polyák Attila

Ezért kétséges, hogy bármi lesz a várólisták csökkentéséből

Amint azt a Magyar Nemzet is megírta, a meglévő műtéti kapacitások jobb kihasználásával, szükség esetén délutáni és hétvégi műtétekkel gyorsítanák az ellátást és csökkentenék a várólistákat – jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető szerint, többletműtétet csak ott végeznének, ahol ehhez rendelkezésre áll a dolgozói kapacitás. A program részeként a dolgozók ösztönzését részben szakmai és betegek által jelzett eredményekhez is kötnék. 

Egy műtő nyitvatartásának meghosszabbítása viszont önmagában még nem teremt műtéti kapacitást

 – hívta fel a figyelmet az 1001 nővér – Felmondjuk a csendet csoport bejegyzésének szerzője. 

A műtétet követően ugyanis az azt végző sebész és a neki asszisztáló aneszteziológiai csapat mellett műtős szakdolgozókra, a beavatkozás után pedig az őrzőben és az osztályon dolgozó ápolókra is szükség van, tehát messze nem elég csak a műtő orvossal számolni.

 Pedig Hegedűs Zsolt pontosan tisztában van a személyügyi hiányosságokkal, a miniszter májusban a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara helyzetértékelésére hivatkozva több mint harmincezer hiányzó ápolóról beszélt. Akkor a szakdolgozók átlagéletkorát 47,3 évben, az 58 év felettiek számát 25 ezerben jelölte meg, és a túlterhelést is bírálta. A hétvégi és délutáni műtétekhez szükséges személyzetet biztosítani márpedig ebből a hiányzó harmincezer főből lehetne megfelelően, feltéve, hogy a minisztérium nem számol a többletmunkával a már most a rendszerben lévő alkalmazottak részéről. 

 

Magyar Péter a háttérben forrásokat szűkített 

Ismert, július elején kormányrendelet jelent meg arról, hogy a kormány célja, hogy csökkentse az állami egészségügyben a várólisták hosszát. Magyar Péter miniszterelnök arra kérte az egészségügyi minisztert, hogy – az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával – dolgozza ki, és terjessze a kormány elé a célzott egészségügyi várólista-csökkentő és kapacitásbővítő programról szóló előterjesztést, amelyben határozza meg a várólistacsökkentés személyi és tárgyi feltételeit, az esetlegesen szükséges kapacitásbővítés mértékét és módját, valamint mindezek költségvetési forrásigényét. 

A rendelet megjelenését megelőzően Tisza-kormány jelentős módosításokat hajtott végre Magyarország helyreállítási tervén, ami alapján az uniós RRF-pénzeket hívnák le. 

Az egészségügyi infrastruktúra fejlesztésére eredetileg tervezett 643 millió euró helyett már csak 240 millió euró jutna, vagyis a korábbi összeg nagyjából egyharmada. Az egészségügyi digitalizációra szánt keret még nagyobb mértékben csökkenne: a korábbi 250 millió euró helyett mindössze 24 millió eurót irányoznának elő.

 

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Pilhál Tamás
idezojelekbrüsszel

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Kevés veszélyesebb ember van, mint egy önérzetében sértett narcisztikus. A globalisták lehetőséget láttak a sértettségében, frusztráltságában, őrületében.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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