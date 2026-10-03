Szójátékból derült ki, hogy miként csökkentené a kórházi várólistákat a kormány

A harmadik ütemben a beteget gyakran már a műtét napján vagy másnapján felültetik, lábra állítják és sétára ösztönzik. Ez drasztikusan csökkenti a trombózis és a tüdőgyulladás esélyét. Amint lehetséges, a beteg elkezdhet normálisan enni és inni, és olyan gyógyszerkombinációkat kap, amelyek csillapítják a fájdalmat, de nem okoznak erős kábultságot, így a beteg képes mozogni – legalábbis ideális esetben.

Hegedűs az angol orvos

Az sem véletlen, hogy ezeknek a gyakorlatoknak az elfogadásához érzékenyít a kormányszóvivő. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter 2005 és 2015 között az Egyesült Királyság Nemzeti Egészségügyi Szolgálatával (NHS) szerződésben álló egészségügyi ellátóknál dolgozott. Az ortopédiai munkacsoport vezetőjeként (Lead Orthopaedic Surgeon) szolgált a Netcare UK Greater Manchester Surgical Centre-ben, később pedig UK Specialist Hospitals AGW (Avon-Gloucester-Wiltshire) kórházcsoportjánál az Emersons Green, illetve a Cirencester Treatment Centre ortopéd sebészetének vezető sebészeként, ahol csípő- és térdprotézis-beültetésekre és arthroszkópos beavatkozásokra szakosodott.

Fotó: Polyák Attila

Ezért kétséges, hogy bármi lesz a várólisták csökkentéséből

Amint azt a Magyar Nemzet is megírta, a meglévő műtéti kapacitások jobb kihasználásával, szükség esetén délutáni és hétvégi műtétekkel gyorsítanák az ellátást és csökkentenék a várólistákat – jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető szerint, többletműtétet csak ott végeznének, ahol ehhez rendelkezésre áll a dolgozói kapacitás. A program részeként a dolgozók ösztönzését részben szakmai és betegek által jelzett eredményekhez is kötnék.

Egy műtő nyitvatartásának meghosszabbítása viszont önmagában még nem teremt műtéti kapacitást

– hívta fel a figyelmet az 1001 nővér – Felmondjuk a csendet csoport bejegyzésének szerzője.

A műtétet követően ugyanis az azt végző sebész és a neki asszisztáló aneszteziológiai csapat mellett műtős szakdolgozókra, a beavatkozás után pedig az őrzőben és az osztályon dolgozó ápolókra is szükség van, tehát messze nem elég csak a műtő orvossal számolni.

Pedig Hegedűs Zsolt pontosan tisztában van a személyügyi hiányosságokkal, a miniszter májusban a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara helyzetértékelésére hivatkozva több mint harmincezer hiányzó ápolóról beszélt. Akkor a szakdolgozók átlagéletkorát 47,3 évben, az 58 év felettiek számát 25 ezerben jelölte meg, és a túlterhelést is bírálta. A hétvégi és délutáni műtétekhez szükséges személyzetet biztosítani márpedig ebből a hiányzó harmincezer főből lehetne megfelelően, feltéve, hogy a minisztérium nem számol a többletmunkával a már most a rendszerben lévő alkalmazottak részéről.