Kevés veszélyesebb ember van, mint egy önérzetében sértett narcisztikus. A globalisták lehetőséget láttak a sértettségében, frusztráltságában, őrületében. Hát pénzt toltak mögé, lovat alá, gyeplőt (övcsatot) a kezébe. Trónra emelték, hogy vele és általa mindent leromboljanak. A földdel tegyék egyenlővé a ficánkoló, sokaknak példát mutató magyar szuverenitás rendszerét, amely másfél évtized alatt 15 ezermilliárd forintnyi extraprofitot húzott ki Brüsszel és a multik zsebéből és adta oda a magyaroknak rezsicsökkentés, családtámogatások, történelmi béremelések, újjáépített ország formájában. Erről szól a szlovákoktól lopott Tisztítótűz. Az írmagját is kiirtani a nemzeti pártoknak. Vezetőit eltiltani a választástól és/vagy börtönbe zárni. Szervereiket lefoglalni. Köztársasági elnököt, alkotmánybírákat jogállamellenesen kirúgni. Hagyományőrző szervezetet (ÁVH) alapítani. Megszüntetni, bezárni, leállítani, tönkretenni, fölégetni mindent, s az egészet TikTokon és Facebookon élőben közvetíteni. Mindig azzal vádol, amit maga elkövet: igen, most következik a tatárjárás. Amikor az ukrán aranykonvoj ügyvédjén múlik, kiből lehet legfőbb ügyész, talán a papucsállatkák is elkezdhetnének észhez térni.

„Ez a játék tarol a neten: Hankó Balázs fut a Mercedese és 17 milliárd forint után. Ön is kipróbálhatja, de vigyázzon, a mini-Hankónak csak három élete van!” – vicceskedik az Index. Egy négygyermekes családapa ellen épp kirakatpert fabrikálnak korunk Vásárhelyi Miklósai – te meg, hülye magyar, bábozhatsz vele! Mert egy övcsatos bántalmazó meg egy tikkelős „színész” már az ítéletet lobogtatja.

Ezek bolsevikok. Ha hibáztunk, hát abban: nem zártuk rájuk jól a Terror Házát. Legkésőbb 2030-ban nem követhetjük el újra ezt a hibát!