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Terror a múzeumban

A Terror Háza azért szúrta a szemüket, mert a tárlat egyre jobban hasonlít a jelen rögvalóságához. Az újkommunista digitális népbiztosokat zavarja, hogy az ő módszereikről szól az egész.

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Pilhál Tamás
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2026. 09. 19. 5:50
Fotó: Polyák Attila
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A Terror Háza azért szúrta a szemüket (persze, Tarr hivatalos „indoklása” szerint csupán „ideiglenesen bezár, amíg a kiállítás tartalmi átvilágítása le nem zárul, a jogok nem tisztázódnak”, blabla), mert a tárlat egyre jobban hasonlít a jelen rögvalóságához. Az újkommunista digitális népbiztosokat zavarja, hogy az ő módszereikről szól az egész. Például az átöltözőszoba, ahol a kisnyilasok ÁVH-sá vedlettek át. (Meg lehet érteni, hogy a Diákhitel Központ egykori vezetőjét, aki nemrég még naprendszere fénylő csillagának nevezte Orbán Viktort, ma meg a vérére szomjazik, mindez zavarja. „Önélzetes a kis latol.”) Vagy az ÁVH, amelynek jogkörei több ponton átfedést mutatnak az Unger Anna-féle lóvisszaszerzési neo-ÁVH-val. Vagy hogy Magyar Péter pont úgy fröcsög, ahogyan Szamuely Tibor. És a többi. Ha újra is nyit a Terror Háza, nyilván odatesznek majd az élére valami Ungváry Krisztián-féle SA-egyenruha-gyűjtőt, aki kiheréli az egészet. Ahogyan az SZDSZ-es klikk 2002-ben óriási őrjöngést csapott, amiért a szüleik képeivel volt kitapétázva az elkövetők fala. Hát most leszedegetik. Sebaj, majd alkalomadtán visszatesszük. Nem tudnak olyan pusztítást végezni, hogy mi ne építsük újra a hazánkat.

alkotmánybíróságávhBékemenetgyurcsány

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