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Tollhegyen

A Hazajáró útja végtelen

Tévedett, aki azt gondolta, hogy a Hazajáró című televíziós sorozat alkotógárdáját egy tollvonással meg lehet szüntetni.

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Pilhál György
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2026. 09. 19. 5:48
Fotó: Havran Zoltán
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hazajárómoys zoltánútnap

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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