Újra megszólalt a kormány a 13. és a 14. havi nyugdíjról. Több mint százezer embernek van félnivalója?

Ötszázezer. Mennyi?

De térjünk vissza a nyugdíjhoz, és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján vizsgáljuk meg, mennyien kapnak 500 ezer forintos vagy afeletti havi juttatást. Ha már Kármán András rádióinterjújában – igaz, felvetésként – ez a szám hangzott el.

Elérhető a KSH-tól egy adatsor, amelynek kialakításakor az öregségi nyugdíjak mellett figyelembe vették az életkoron alapuló ellátásokat és a megváltozott munkaképességűeknek járó összegek nagyságát is. Utóbbi két kategória – nagyon leegyszerűsítve – jórészt, de nem kizárólag a korábbi rokkantnyugdíjasokat és korhatár betöltése előtt nyugdíjba vonulókat jelöli. Ebbe a három csoportba összesen 2,3 millió ember tartozik.

A szóban forgó 2,3 millió személy közül az év elején 242 ezren kaptak 120 ezer forintnál kisebb havi összeget. A jogosultak több mint felének, 1,2 millió embernek 120 és 260 ezer forint közötti összeg járt.

Mindeközben félmillió forintos vagy annál nagyobb havi summát összesen 110 ezer címzettnek folyósított az állam. Utóbbiak közül legalább 700 ezer forinttal 23 ezren számolhattak.

Vagyis ha a kormány bevezeti a rászorultsági elvet a nyugdíjrendszerbe és ehhez úgy fog hpzzá, hogy a legalább havi félmillió forintot kapók plusz ellátásait meg lehet kurtítani, akkor 110 ezer embernek csökkenhet a juttatása. Mindez eddig csupán feltételezés, de az eddigiek alapján – lényegét tekintve – nem teljesen alap nélküli. A kérdés az, hogy a 13. és a 14. havi nyugdíj megnyesegetésének van-e bármilyen alapja.