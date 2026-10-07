Az érdeklődőknek november végén kell tájékoztatást adniuk koncepciójukról a NOB illetékes bizottságának, majd jövő márciustól egy stratégiai megbeszélés-sorozat következik a NOB végrehajtó bizottságával. A NOB ezután szűkíti a kandidálók számát, és 2028 novembere után célzott tárgyalásokat folytat a kiválasztottakkal. A bizottság közben egyeztet az érdeklődőkkel a 2040-es és 2044-es játékokról is. A rendezőről 2029-es közgyűlésén dönt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság.
Folyamatosan nő a budapesti olimpia hazai támogatottsága a friss közvélemény-kutatás szerint
Egy feltételezett 2036-os budapesti olimpia és paralimpia támogatottsága közel kétharmados Magyarországon a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet legfrissebb, szeptemberi felmérése szerint. Hazánk egyike a hét országnak, amellyel a Nemzetközi Olimpiai Bizottság a 2036-os nyári játékok potenciális házigazdájaként számol.
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