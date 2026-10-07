Szörf Portugáliában, kosárlabda Bécsben – itt vannak a budapesti olimpiai pályázat részletei

Az anyagot nézve hét kisebb olimpiai gócpontot kell elképzelni. Ezek:

Óbuda

Margit-sziget

Városliget

Puskás Aréna

Hungexpo területe

Népliget

Olimpiai Park

Az olimpiai falu tervét a Csepel-sziget északi részén álmodták meg. Az események többségét tehát egy 10 km sugarú körben lehetne megrendezni. Az anyag egyik érdekessége, hogy az olimpiai úszóversenyeket a Duna Arénába vinnék, holott a 2027-es budapesti vizes-vb eseményeit nem ott, hanem az MVM Dome-ban felállított ideiglenes medencében rendezik meg.

Olimpia a vidéki városokban

Ami a vidéki városokat illeti: Tatabányára vinnék az olimpiai ökölvívó eseményeit.

Székesfehérvárra a cselgáncsot és a birkózást.

Szegedre a kézilabdát, az evezést és a kajak-kenut. Debrecenben szintén lennének kézilabdameccsek, valamint labdarúgó-mérkőzések. A foci Miskolcon is megjelenne. A vitorlásversenyeket a Balatonon rendeznék meg. Ez némileg meglepő, mert az olimpiák történetében eddig csak háromszor fordult elő, hogy a vitorlázók nem tengeren, hanem tavon versenyeztek.

Úgy tudni, hogy az olimpia kiadásainak összértéke 5.5 milliárd euró lenne – legalábbis most ennyivel számolnak a tervezők. Ez a jelenlegi árfolyamon közel kétezer milliárd forint.