Szörf Portugáliában, kosárlabda Bécsben – itt vannak a budapesti olimpiai pályázat részletei

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Kedden derült ki, hogy a Magyarország (Budapest) is ott van azon a listán, amelyen hét ország szerepel. Ez a hét ország jelezte eddig az érdeklődését arra, hogy megrendezné a 2036-os nyári olimpiát és Paralimpiát. Kiderült, hogy az olimpia összes eseményét Budapest (Magyarország) nem lenne képes megrendezni, ezért vonnánk be a rendezésbe más országokat is.

Lantos Gábor
2026. 10. 07. 9:18
A 2024-es tervek egyik képe, a budapesti olimpia lehetséges látványtervéből Forrás: Brick Visual

Az anyagot nézve hét kisebb olimpiai gócpontot kell elképzelni. Ezek:

  • Óbuda
  • Margit-sziget
  • Városliget
  • Puskás Aréna
  • Hungexpo területe
  • Népliget
  • Olimpiai Park

Az olimpiai falu tervét a Csepel-sziget északi részén álmodták meg.  Az események többségét tehát egy 10 km sugarú körben lehetne megrendezni. Az anyag egyik érdekessége, hogy az olimpiai úszóversenyeket a Duna Arénába vinnék, holott a 2027-es budapesti vizes-vb eseményeit nem ott, hanem az MVM Dome-ban felállított ideiglenes medencében rendezik meg. 

Olimpia a vidéki városokban

Ami a vidéki városokat illeti: Tatabányára vinnék az olimpiai ökölvívó eseményeit. 

Székesfehérvárra a cselgáncsot és a birkózást.

Szegedre a kézilabdát, az evezést és a kajak-kenut. Debrecenben szintén lennének kézilabdameccsek, valamint labdarúgó-mérkőzések. A foci Miskolcon is megjelenne. A vitorlásversenyeket a Balatonon rendeznék meg. Ez némileg meglepő, mert az olimpiák történetében eddig csak háromszor fordult elő, hogy a vitorlázók nem tengeren, hanem tavon versenyeztek.

Úgy tudni, hogy az olimpia kiadásainak összértéke 5.5 milliárd euró lenne – legalábbis most ennyivel számolnak a tervezők. Ez a jelenlegi árfolyamon közel kétezer milliárd forint. 

 

olimpiaBudapestMagyar Olimpiai BizottságSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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