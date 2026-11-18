Most láttuk utoljára ebben az összeállításban a hétszeres BL-győztes győri kézilabdacsapatot?
A hétszeres Bajnokok Ligája-győztes Győri Audi ETO KC szerdán az Alba Fehérvár KC otthonában játszotta le utolsó NB I-es mérkőzését a decemberi Európa-bajnokság előtt. A Győri Audi ETO KC fölényes, 40-22-es győzelmet ért el. Nagy kérdés, hogy a csapat következő mérkőzésén milyen összeállításban tudja pályára küldeni az együttest Per Johansson edző.
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