Hol tartunk ma Európában?

Ahhoz, hogy a magyar női kosárlabda-válogatottnak esélye legyen kijutni a 2028-as nyári olimpiára, először a 2027-es Európa-bajnokságon kellene jól szerepelni. 2023-ban a legjobb négy közé jutás kellett ahhoz, hogy a mieink részt vehessenek az olimpiai selejtezőn, amelyet máig hihetetlen módon buktunk el Sopronban a spanyolok ellen. A 2027-es Európa-bajnokságra jövő év júniusában kerül sor. Ha ott sikerülne a legjobb négy közé jutás, az egyben azt is jelentené, hogy a lányok ismét olimpiai selejtezőre mehetnének.

A fehér mezes Aho Nina a dánok elleni Eb-selejtezőn - Fotó: FIBA

A kontinens női kosárlabdázásának ereje nagyban függ attól, hogy az egyes válogatottak WNBA-ben szereplő játékosai hogyan döntenek és el tudnak-e jönni hazájuk nemzeti együttesébe akkor, amikor 2027 júniusában az Eb-t rendezik. Ami másoknak (így a németeknek) teher, nálunk előny: a jelenlegi válogatott keret egyetlen játékosa, Juhász Dorka pattogtat a tengerentúlon. A jövő évi Eb alatt a WNBA küzdelmei nem állnak le,

így tényleg az lesz a kérdés, hogy melyik válogatott hogyan tudja a legjobbjait mozgósítani arra a másfél hétre, amíg az Eb zajlik.

Az erősorrendet nézve a Völgyi Péter vezette csapat jelen pillanatban az 5-6. helyen állhat. Amint azt említettük, a franciák első helye megkérdőjelezhetetlen ezen a listán. Mögöttük a spanyol, a belga és a német csapat sorakozik fel, utána jönnek az olaszok, a magyarok, majd a csehek, a szerbek és a törökök. Ezzel fel is soroltuk azokat a csapatokat, amelyek joggal pályázhatnak a négy közé jutásra. Nem állunk azonban messze az igazságtól, amikor azt mondjuk, hogy

az olasz-magyar-cseh-török-szerb ötös között szinte nincs is semmi különbség,

de ennél az öt csapatnál sem sokkal jobb a másik három, azaz a német, a spanyol és a belga. Mindez azt jelenti, hogy a franciák mögötti hatalmas masszában tényleg a pillanatnyi idegállapot, diszpozíció és szerencse dönthet el egy-egy meccset. Ebből a sorból azért nagyon hiányoznak az oroszok, akiket az Ukrajna elleni háború továbbra is kizár abból, hogy a sportág világversenyein indulhassanak. Ami azért is érdekes, mert néhány nappal ezelőtt a Nemzetközi Sportdöntőbíróság az orosz hokisokat – elvileg – visszaengedte a világbajnokságra. Friss hír az is, hogy az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) a következő Eb-selejtezőkre szintén visszaengedi az oroszokat. Nagy kérdés tehát, hogy ebben a helyzetben a FIBA milyen álláspontot képvisel. Van még egy együttes, amelyről érdemes beszélni, ez pedig a szlovén csapat, amelynek a kispadján a Sopron Basket Euroliga-győztes edzője, Gáspár Dávid ül. A szlovénok az olaszokkal vannak egy csoportban, ki is kaptak tőlük, de csak öt ponttal. A februári szlovén-olasz meccs ebből a szempontból nagyon érdekesnek ígérkezik. Szlovénia az az együttes, amely hatodikként csatlakozhat a már felsorolt öt másik gárda mellé.