Botrányos gyorsasággal távozik a Tisza-kormány helyettes államtitkára – gyanús a hivatalos magyarázat
Távozik posztjáról Ferencz Zoltán, az Élő Környezetért Felelős Minisztérium erdészetért felelős helyettes államtitkára. A tárca szerint a szakpolitikus a nyugdíjkorhatár elérése miatt maga kérte felmentését, az erdészeti ágazatot ismerők azonban kétkedve fogadják a hivatalos magyarázatot. A távozásra mindössze öt hónappal Ferencz kinevezése után, a védett erdőkben elrendelt fakivágási moratórium feloldása körüli viták közepette kerül sor.
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