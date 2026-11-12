Gajdos Lászlóra az erdészek is kiakadtak: hamis képet festett a magyar erdőgazdálkodásról a miniszter

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Nyílt levélben tiltakozik az Országos Erdészeti Egyesület Gajdos László élő környezetért felelős miniszter kijelentése miatt. A tárcavezető egy televíziós interjúban arról beszélt, hogy az elmúlt száz évben ész nélkül vágták ki az erdőket Magyarországon. Az erdészek szerint ez nemcsak valótlan, hanem sértő is mindazokra nézve, akik évtizedeken keresztül dolgoztak a hazai erdők gyarapításáért. A szakmai szervezet adatokkal cáfolja a miniszter állítását, és személyes egyeztetést kezdeményezett vele.

Pámer Dávid
2026. 11. 12. 18:26
Gajdos Lászlóra az erdészek is kiakadtak: hamis képet festett a magyar erdőgazdálkodásról a miniszter
Kihúzta a gyufát az erdészeknél Gajdos László. Fotó: Hatlaczki Balázs

Erdésznemzedékek munkáját minősítette le a miniszter

Az egyesület hangsúlyozta, hogy a magyar erdőgazdálkodás történetében számos olyan szakember dolgozott, aki nemcsak az erdők gyarapításáért, hanem a természetvédelem fejlődéséért is sokat tett. Példaként említették Kaán Károly erdőmérnököt, aki a trianoni békeszerződés után meghirdette az Alföld fásításának programját, és akinek szakmai elképzeléseire az 1935-ös, erdőkről és természetvédelemről szóló törvény is épült.

Felidézték Roth Gyula soproni professzor munkásságát is, aki már 1936-ban a folyamatos erdőborítást biztosító gazdálkodási módszerekkel kísérletezett. Ez éppen annak a szemléletnek az előfutára volt, amelyet Gajdos László is előnyben részesítene.

A szakmai szervezet ugyanakkor nem vitatja, hogy a magyar erdőgazdálkodásban változtatásokra van szükség. Mint hangsúlyozták, korábbi közleményükben maguk is elismerték a kritikák egy részének jogosságát. Szerintük azonban különbséget kell tenni a szakmai reformok szükségességének elismerése és az elmúlt évszázad erdészeti munkájának általános elítélése között.

A miniszter az erdészekről megfeledkezett?

Az Országos Erdészeti Egyesület azt is kifogásolta, hogy Gajdos László televíziós interjújában a civil természetvédő szervezetekkel való együttműködés fontosságáról beszélt, az erdészeket azonban nem említette partnerként. Pedig a miniszter augusztusban, az egyesület 156. vándorgyűlésén még arról beszélt, hogy az erdők ügyében nem lehet tartós eredményt elérni az erdészek nélkül.

A szervezet most arra kéri a tárcavezetőt, hogy a gyakorlatban is tartsa magát ehhez az állásponthoz. Az egyesület szerint az erdőgazdálkodás átalakítása nem történhet egyik napról a másikra. A folyamatot egy tartályhajó megfordításához hasonlították: a kormányt gyorsan el lehet fordítani, a hajó azonban csak lassan változtat irányt.

Az erdészek ugyanakkor több kérdésben egyetértenek a miniszterrel. Támogatják például a fával fűtő családok biztonságos ellátását, a hazai faipar működésének biztosítását, az erdőtelepítéseket, valamint az erőművi faégetés felülvizsgálatát. A szervezet két konkrét kérést fogalmazott meg: a kormány a természetvédő civilek mellett az erdészeti szakma álláspontját is vegye figyelembe a döntéseknél, továbbá Gajdos László személyesen is egyeztessen az egyesület képviselőivel.

Ehhez akár egy félnapos erdei sétát is felajánlottak a miniszternek, amelyen bemutatnák, hogyan dolgoznak az erdészek, és miért igényelnek évtizedeket bizonyos erdőgazdálkodási változtatások.

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