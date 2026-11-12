Gajdos Lászlóra az erdészek is kiakadtak: hamis képet festett a magyar erdőgazdálkodásról a miniszter

Erdésznemzedékek munkáját minősítette le a miniszter

Az egyesület hangsúlyozta, hogy a magyar erdőgazdálkodás történetében számos olyan szakember dolgozott, aki nemcsak az erdők gyarapításáért, hanem a természetvédelem fejlődéséért is sokat tett. Példaként említették Kaán Károly erdőmérnököt, aki a trianoni békeszerződés után meghirdette az Alföld fásításának programját, és akinek szakmai elképzeléseire az 1935-ös, erdőkről és természetvédelemről szóló törvény is épült.

Felidézték Roth Gyula soproni professzor munkásságát is, aki már 1936-ban a folyamatos erdőborítást biztosító gazdálkodási módszerekkel kísérletezett. Ez éppen annak a szemléletnek az előfutára volt, amelyet Gajdos László is előnyben részesítene.

A szakmai szervezet ugyanakkor nem vitatja, hogy a magyar erdőgazdálkodásban változtatásokra van szükség. Mint hangsúlyozták, korábbi közleményükben maguk is elismerték a kritikák egy részének jogosságát. Szerintük azonban különbséget kell tenni a szakmai reformok szükségességének elismerése és az elmúlt évszázad erdészeti munkájának általános elítélése között.

A miniszter az erdészekről megfeledkezett?

Az Országos Erdészeti Egyesület azt is kifogásolta, hogy Gajdos László televíziós interjújában a civil természetvédő szervezetekkel való együttműködés fontosságáról beszélt, az erdészeket azonban nem említette partnerként. Pedig a miniszter augusztusban, az egyesület 156. vándorgyűlésén még arról beszélt, hogy az erdők ügyében nem lehet tartós eredményt elérni az erdészek nélkül.

A szervezet most arra kéri a tárcavezetőt, hogy a gyakorlatban is tartsa magát ehhez az állásponthoz. Az egyesület szerint az erdőgazdálkodás átalakítása nem történhet egyik napról a másikra. A folyamatot egy tartályhajó megfordításához hasonlították: a kormányt gyorsan el lehet fordítani, a hajó azonban csak lassan változtat irányt.

Az erdészek ugyanakkor több kérdésben egyetértenek a miniszterrel. Támogatják például a fával fűtő családok biztonságos ellátását, a hazai faipar működésének biztosítását, az erdőtelepítéseket, valamint az erőművi faégetés felülvizsgálatát. A szervezet két konkrét kérést fogalmazott meg: a kormány a természetvédő civilek mellett az erdészeti szakma álláspontját is vegye figyelembe a döntéseknél, továbbá Gajdos László személyesen is egyeztessen az egyesület képviselőivel.