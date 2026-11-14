Borítókép: Illusztráció (Fotó: Havran Zoltán)
Hallgat a kormány arról, miért jut kevesebb tűzifa a rászorulóknak
Hiába emelte meg a kormány a szociális tűzifaprogram keretét, a településeken továbbra is komoly kérdéseket vet fel, hogy a rászorulókhoz végül mennyi tüzelő jut el. Sükösdön az önkormányzat a korábban igényelt mennyiség alig több mint harmadát kapta meg, így a korábbi évekhez képest akár száz család is eleshet a támogatástól. A Magyar Nemzet megkeresésére az egyik minisztérium a másikhoz irányította kérdéseinket, Lőrincz Viktória tárcájától azonban továbbra sem érkezett érdemi válasz.
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